Скачать
Среда, 10.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль и Фриланд поговорили о канадских инвестициях в Украине
Шмыгаль и Фриланд поговорили о канадских инвестициях в Украине
На Закарпатье собираются создать отдельный венгерский район: чем это может быть опасно
Эксперты бьют тревогу: на Закарпатье хотят создать венгерский район
Ярмоленко близок к Фенербахче
Ярмоленко близок к Фенербахче
Atlas Weekend-2021: назван первый хедлайнер фестиваля
Atlas Weekend-2021: назван первый хедлайнер фестиваля

На Закарпатье собираются создать отдельный венгерский район: чем это может быть опасно

На Закарпатье собираются создать отдельный венгерский район: чем это может быть опасно
23:45 Вт, 9 Июнь 2020 Телеграф УНИАН Фото: Из открытых источников

Новости Украины:На Закарпатье хотят создать Береговский район - эксперты бьют тревогу.

1 июня 2020 года был обнародован проект постановления Кабинета Министров, в котором указано количество новообразованных районов во всех областях Украины. Согласно последнему решению на Закарпатье указано 5 районов области (Береговский, Мукачевский, Тячевский, Ужгородский и Хустский), а не 4, как это было предусмотрено предварительным согласованными решениями и который был компромиссным и исторически мотивированным.

Об этом сообщает Закарпаття online.

В ответ на Закарпатье начали собирать подписи под обращением против создания отдельного венгерского района с центром в Берегово.

"Это может привести к возникновению поэтапного раздувания антиукраинской политики по расколу и разделению украинского государства в будущем", - говорится в заявлении.

Как отмечает писатель Андрей Любка в рубрике "Точка зрения" на сайте "Радио Свобода", таким образом украинская власть пошла на первые уступки Будапешту.

По его словам, теперь большинство населения в новом районе будет говорить на венгерском, поскольку расположен район фактически возле границы с Венгрией.

В то же время известно, что венгры десятилетиями просили у Украины создать отдельную административную единицу на Закарпатье. Кроме этого, пропагандировали признание культурной автономии и выступали за появление особого "венгерского избирательного округа" на выборах в Верховную Раду.

"Ни одна украинская власть (даже Януковича!) на такие уступки не шла, понимая все потенциальные угрозы для стабильности региона и национальной безопасности. В проектах децентрализации эксперты отмечали, что укрупнять районы по этническому признаку – большая ошибка. И, например, Береговский район предлагали объединить с Иршавским или Мукачевским, то есть приобщить населенные пункты с украинским населением. Позицию экспертов не учли", – пишет Любка.

Для чего оптимизируют районы: в Минрегионе дали объясниения

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно заключению Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи закона "Об образовании".

16 января Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании.

В "СН" назвали вопросы, которые следует выносить на референдум

В Министерстве образования и науки сообщили, что законом предусмотрено три модели изучения украинского языка в школах. В МОН заверили, что языковые положения нового закона были написаны по результатам многочисленных консультаций с представителями нацменьшинств и по результатам рекомендаций Венецианской комиссии. В частности, вторая модель предусмотрена для школ с обучением на языке нацменьшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но основы такие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем со старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно преподаваться на государственном языке.

В то же время Сийярто предложил не увеличивать количество предметов преподавания на украинском языке для нацменьшинств, предусмотренное новым законом о среднем образовании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Венгрия, Закарпатская область, Берегово.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Где мои 300 процентов: Президент рассказал об оскорбительном письме жене
02 Ткаченко о запрете на въезд актеров в Украину: Это не повод запрещать фильмы
03 В Киеве группа Green Grey отыграла первый в мире вертикальный концерт (Фото, Видео)
04 Тревожные звоночки: ранние признаки сахарного диабета
05 Продукты, которые не стоит употреблять на голодный желудок
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19: в Украине начали тестировать пациентов перед плановыми операциями
Украинцев теперь тестируют на COVID-19 перед операцией
Аренда земли: фермеры призвали Раду положить конец теневым схемам
Аренда земли: фермеры призвали ВР положить конец теневым схемам
Законопроект о медиа: в Минкульте рассказали о предстоящих изменениях
Законопроект о медиа: в Минкульте рассказали об изменениях
В Москве известный российский актер устроил пьяное ДТП: есть жертва (Фото, Видео)
В Москве известный российский актер устроил пьяное ДТП: есть жертва (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь