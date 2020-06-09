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Для чего оптимизируют районы: в Минрегионе дали объясниения

Для чего оптимизируют районы: в Минрегионе дали объясниения
16:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Украине планируют оптимизировать районы для повышения эффективности деятельности исполнительной власти.

Районы в Украине планируют оптимизировать для повышения эффективности деятельности исполнительной власти.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра развития громад и территорий Украины Вячеслав Негода.

"Районы сегодня не отвечают критериям и параметрам для организации современной системы исполнительной власти. Поэтому в первую очередь не стоит задача, чтобы их уменьшить, а стоит задача, чтобы оптимизировать для эффективной деятельности исполнительной власти", - сказал Негода.

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Он добавил, что сейчас в Украине 490 районов, но среди них есть районы с малым количеством населения, около 10-20 тыс. жителей, а в целом районов, имеющих населения до 50 000 - больше половины.

По мнению заместителя министра, система исполнительной власти в Украине в современных условиях является нелогичной, и в такой конфигурации сложно управлять и государству, и местным администрациям, центральным органам исполнительной власти с территориальными органами.

Кроме того, Негода отметил, что децентрализация - это реформа местного самоуправления и территориальной организации власти и касается всей системы власти, а за основу взяли построение эффективных громад.

Он отметил, что все полномочия, подавляющее большинство местных ресурсов будут концентрироваться в громадах, и именно там будут предоставляться основные услуги населению. 

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"Мы проводим децентрализацию, и все услуги, полномочия и ресурсы передаются из сегодняшних районов в громады. Поэтому у нас остаются районы для организации системы исполнительной власти. И это не естественное, а искусственное образование, которое собственно предназначено для того, чтобы там эффективно функционировала исполнительная власть ", - отметил Негода.

По словам другого участника пресс-конференции, нардепа, председателя подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталия Безгина, в обсуждении формирования районов принимали во внимание предложения областных государственных администраций, Центра политико-правовых реформ, экспертов.

Ранее в Минрегионе сообщили, что в рамках реформы местного самоуправления и территориальной организации власти в ближайшие дни правительство рассмотрит проект нормативно-правового документа по административно-территориальному устройству субрегионального уровня (ожидается обнародование проекта документа) и направит его на рассмотрение Верховной Рады Украины. Проект будет содержать четкий перечень районов и в их составе - будущих громад по каждой области и АР Крым.

Также в Минрегионе отметили, что правительство рассмотрит проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов деятельности и организации органов государственной власти, органов местного самоуправления в связи с образованием (ликвидацией) районов».

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Украина, Минрегион.
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