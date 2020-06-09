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COVID-19: в Украине начали тестировать пациентов перед плановыми операциями

COVID-19: в Украине начали тестировать пациентов перед плановыми операциями
15:33 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В Украине, гражданам, которые ложатся на плановое лечение, начали делать ИФА-тестирование.

Жителям Кременчуга Полтавской области, которые ложатся на плановое лечение, начали делать ИФА-тестирование. Об этом сообщил руководитель городского управления здравоохранения Максим Середа.

ИФА-тестирование данной категории людей проводит лабораторный центр, расположенный на территории кременчугского городского роддома (городской перинатальный центр ІІ уровня).

Для тех пациентов, которым предстоит плановое лечение или операция, ИФА-тестирование проводится на безоплатном основании. Эта норма регламентируется приказом МОЗ №1227, напомнил Середа.

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По данным главы горздрава, лабораторный центр начал тестировать соответствующую категорию людей 3 июня. Уже протестировано 34 пациента, которым предстоит плановое лечение. Всего лабораторный центр за период с 3 по 5 июня выполнил 120 ИФА-тестов, отметил он.

Как сообщалось, по итогам ИФА тестирования в Украине, более 1,6 тыс. образцов показали положительный результат.

Как сообщили ранее, Украина стала пятой страной в мире, которая разработала собственные ИФА-тесты. Разработка принадлежит отечественной компании НПК “Диапроф-Мед”. А недавно компания представила новые ИФА-тесты на COVID-19 третьего поколения. 

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Украина, Коронавирус.
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