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Вторник, 09.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Эпидемия: в Черкасской области уже около 500 случаев коронавируса

Эпидемия: в Черкасской области уже около 500 случаев коронавируса
15:03 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В Черкасской области зарегистрировано 490 инфицированных короновирусом человек.

По состоянию на 9 июня, в Черкасской области зарегистрировано 490 инфицированных короновирусом человек.

Об этом сообщает Черкасский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

"По результатам ежедневного мониторинга по заболеваемости COVID-19, который проводится специалистами ГУ "Черкасский областной лабораторный центр Минздрава Украины" сообщаем, что в области зарегистрировано 490 случаев коронавирусной инфекции, 18 больных умерло и 346 больных выздоровели.

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Заболевания зарегистрированы на 20 админтерритория в г. Черкассы, Cмила, Умань, Золотоношском, Городищенском, Каменском, Лисянском, Каневском, Смелянском, Маньковском, Черкасском, Уманском, Катеринопольском, Корсунь-Шевченковском, Чернобаевском, Шполянском, Монастырищенском, Христиновском, Звенигородском и Тальновском районах", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за сутки исследовано 194 образца биоматериала от больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, с диагнозом - пневмония, а также контактные лица, общавшиеся с больными с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, черкасских медиков начали страховать на случай инфицирования COVID-19.

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Инициатива принадлежит объединению власти и благотворителей "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19", основными партнерами которой являются областная госадминистрация, ОО "Молода Черкащина", Черкасское агентство регионального развития и Благотворительная организация "Благотворительный фонд "МХП-Громаді" (производитель курятины "Наша Ряба").

Страховые полисы покрывают 5 тыс. Грн расходов при стационарном лечении и будут действовать 12 месяцев.

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Украина, Черкассы, Коронавирус.
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