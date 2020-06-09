Скачать
Вторник, 09.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
За сутки в Украине 39 детей и 34 медицинских работника заболели COVID-19
За сутки в Украине 39 детей и 34 медицинских работника заболели COVID-19
Владимир Зеленский предлагает закрепить в законе четыре вида референдумов
Владимир Зеленский предлагает закрепить в законе четыре вида референдумов
СМИ: Ребров возглавит Фенербахче
СМИ: Ребров возглавит Фенербахче
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 июня

Человеческие качества меня не сильно беспокоят: Зеленский о Путине

Человеческие качества меня не сильно беспокоят: Зеленский о Путине
14:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Я считаю, что до конца таких людей никто не может знать. До конца может знать, наверное, он сам, добавил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский считает, что в решении вопроса мира на Донбассе рискует не своими рейтингами, а жизнью людей, и упомянул в контексте разговора российского главу Владимира Путина.

Об этом он рассказал журналистам во время поездки в Хмельницкую область, цитирует Украинская правда.

"Его (Путина) человеческие качества меня не сильно интересуют в решении этого вопроса (о Донбассе и Крыме). Я считаю, что до конца таких людей никто не может знать. До конца может знать, наверное, он сам", – заявил Зеленский.

Владимир Зеленский предлагает закрепить в законе четыре вида референдумов

При этом он отметил, что "ни один президент не может подставлять страну, сказав в адрес другого президента оскорбительные вещи о личном".

"Иногда оскорбительные вещи вызывают тысячи смертей", – поразмыслил Зеленский, добавив, что рискует не собой или своими рейтингами, а жизнями людей".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский представил коллективу Службы внешней разведки нового председателя - Валерия Кондратюка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Владимир Зеленский, ОП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Где мои 300 процентов: Президент рассказал об оскорбительном письме жене
02 Ткаченко о запрете на въезд актеров в Украину: Это не повод запрещать фильмы
03 В Киеве группа Green Grey отыграла первый в мире вертикальный концерт (Фото, Видео)
04 Продукты, которые не стоит употреблять на голодный желудок
05 Красивая пара: экс-ведущая "Ревизора" показала своего супруга
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дело МН17: суд продолжил свое заседание
Дело МН17: суд продолжил свое заседание
Лето, солнце, жара: &quot;пляжный&quot; прогноз погоды 9 июня
Лето, солнце, жара: "пляжный" прогноз погоды 9 июня
В Киеве зафиксировали 33 новых случая COVID-19 за сутки
В Киеве зафиксировали 33 новых случая COVID-19 за сутки
OnePlus готовит к выходу недорогую линейку смарт-телевизоров
OnePlus готовит к выходу недорогую линейку смарт-телевизоров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь