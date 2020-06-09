Человеческие качества меня не сильно беспокоят: Зеленский о Путине

Новости Украины:Я считаю, что до конца таких людей никто не может знать. До конца может знать, наверное, он сам, добавил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский считает, что в решении вопроса мира на Донбассе рискует не своими рейтингами, а жизнью людей, и упомянул в контексте разговора российского главу Владимира Путина.

Об этом он рассказал журналистам во время поездки в Хмельницкую область, цитирует Украинская правда.

"Его (Путина) человеческие качества меня не сильно интересуют в решении этого вопроса (о Донбассе и Крыме). Я считаю, что до конца таких людей никто не может знать. До конца может знать, наверное, он сам", – заявил Зеленский.

При этом он отметил, что "ни один президент не может подставлять страну, сказав в адрес другого президента оскорбительные вещи о личном".

"Иногда оскорбительные вещи вызывают тысячи смертей", – поразмыслил Зеленский, добавив, что рискует не собой или своими рейтингами, а жизнями людей".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский представил коллективу Службы внешней разведки нового председателя - Валерия Кондратюка.