В Запорожской области чуть не утонули взрослый и трое детей

Новости Украины:Взрослого и трех детей унесло в открытое море на резиновом матраце.

На Запорожье в Бердянске в районе пляжа "Малибу" 23-летнего мужчины и трех детей 10, 13 и 15 лет унесло на резиновой матраце унесло в унесло в открытое море.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

"8 июня в 12: 00... поступило сообщение о происшествии на воде, которое случилось на побережье Азовского моря в районе пляжа "Малибу". На расстоянии примерно 700 метров от берега спасатели ... спасли 23-летнего мужчину и трех детей 10, 13 и 15 лет. Все спасенные являются жителями Бердянска. во время купания на резиновом матраце их унесло в открытое море. В медицинской помощи спасенные не нуждались", - говорится в сообщении.

Напомним, полицейские задержали мужчину, которого подозревают в том, что он ударил ножницами товарища во время рыбалки на столичном Гидропарке.