В Одессе пожилой мужчина выпал из балкона

Новости Украины:Полиция предполагает, что 78-летний мужчина совершил самоубийство.

В Одессе полиция начала расследование по факту гибели 78-летнего мужчины при падении с балкона 5-го этажа жилого дома.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, мертвого 78-летнего мужчину сегодня около 6.00 обнаружил местный житель.

"Тело было возле "пятиэтажки" на улице Академика Заболотного. По предварительным данным, мужчина выпрыгнул с балкона своей квартиры, расположенной на последнем этаже", - сообщили в главке.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство с пометкой "самоубийство"").

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Со слов очевидцев, когда пенсионера увидел местный житель, потерпевший был еще жив. Отмечается, что мужчина умер, когда приехала скорая медицинская помощь.