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Законопроект о медиа: в Минкульте рассказали о предстоящих изменениях

Законопроект о медиа: в Минкульте рассказали о предстоящих изменениях
15:23 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине законопроект о медиа нужно принять, но его надо сделать более либеральным и с определением понятия "язык вражды".

Законопроект о медиа нужно принять, но его надо сделать более либеральным и с определением понятия "язык вражды".

Об этом написал в Facebook министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"... мы должны принять закон о СМИ. Он индустриальный и вводит не только новые правила регуляции рынка, но и вообще декларирует, что, кроме телевидения и печатных СМИ, существует интернет, онлайн-платформы. Достигнув консенсуса с индустрией и европейскими партнерами, мы доработаем его. Очевидно, сделав более либеральным и с определением, что такое язык вражды", - написал Ткаченко.

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Как сообщалось, Верховная Рада направила на доработку в комитет проекта закона "О СМИ" (№ 2693).

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Украина, Минкульт.
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