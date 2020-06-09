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Вопрос о безбарьерности: сколько украинцев прошли онлайн-опрос Зеленской

Вопрос о безбарьерности: сколько украинцев прошли онлайн-опрос Зеленской
15:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: АП

Новости Украины:Опрос по вопросам безбарьерности, уже приняли участие более 30 тысяч украинцев.

В онлайн-опросе по вопросам безбарьерности, которое инициировала первая леди Елена Зеленская, уже приняли участие более 30 тысяч украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

"Во всеукраинском онлайн-опросе по вопросам безбарьерности, инициированном первой леди Еленой Зеленской, уже приняли участие более 30 тысяч украинцев. Основная цель инициативы – сделать барьеры, которые существуют в украинском обществе, видимыми, а их устранение – приоритетом на государственном уровне", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что масштабный диалог, начатый Зеленской, поможет услышать мнения друг друга и понять, с какими барьерами украинцы сталкиваются чаще всего и какие из этих барьеров необходимо начинать преодолевать в первую очередь.

Как сообщают в ОП, Всеукраинский онлайн-опрос в рамках проекта стартовал в начале мая и продлится еще месяц. Его партнерами выступили Министерство цифровой трансформации и Министерство социальной политики Украины. Все желающие могут ответить на вопросы о физических и психологических барьерах, а также барьерах, связанных с культурными и возрастными особенностями, на едином портале государственных услуг "Дія". Анкета доступна на трех языках, также функционирует версия сайта для людей со слабым зрением.

Отмечается, что результаты опроса будут обнародованы в июле и станут основой для определения первоочередных шагов на пути становления Украины как страны без барьеров.

Как сообщал Укринформ, супруга Президента Украины Елена Зеленская инициировала большую беседу с украинцами о безбарьерности в форме онлайн-опроса, который продлится два месяца.

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Украина, ОП.
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