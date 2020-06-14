Скачать
Воскресенье, 14.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Отмена пробного ВНО: в "СН" предлагают ввести компенсацию
Отмена пробного ВНО: в "СН" предлагают ввести компенсацию
Дуда о российской агрессии: Мы не можем оставить Украину
Дуда о российской агрессии: Мы не можем оставить Украину
Заря - Динамо: детальный обзор скандального матча УПЛ (Видео)
Заря - Динамо: детальный обзор скандального матча УПЛ (Видео)
Петров пост 2020: дата, история и традиции
Петров пост 2020: дата, история и традиции

Парад к дню рождения Елизаветы II отменили

Парад к дню рождения Елизаветы II отменили
Обновлено 00:07 Сегодня Телеграф Укринформ
Парад в Лондоне к дню рождения Елизаветы II не состоялся.

В Великобритании традиционный парад по случаю дня рождения королевы Елизаветы II не состоялся второй раз за все время ее 68-летнего правления.

Об этом сообщает BBC.

"Лишь во второй раз в течение 68-летнего правления (королевы Елизаветы II - ред.) парад в Лондоне не состоялся", - говорится в сообщении.

Впервые торжественное событие отменили в 1955 году, через три года после коронации Елизаветы II. Это произошло в связи с забастовкой железнодорожников.

В этом году парад в Лондоне отменен из-за эпидемии коронавируса. Однако официальное празднование дня рождения королевы было отмечено уникальной церемонией, которую провели валлийские гвардейцы в Виндзорском замке.

Как отмечается, это было первое официальное появление королевы на публике с начала карантина.

Елизавета ІІ отметила свой 94-й день рождения еще в апреле, но официально он празднуется в Великобритании во вторую субботу июня.

Королева впервые отметила свой официальный день рождения в Виндзорском замке. Подобную церемонию там не проводили с 1895 года.

По последним данным портала Worldometer, в Великобритании подтверждено 294 375 случаев COVID-19. По этому показателю страна находится на пятом месте в мире после США, Бразилии, России и Индии. Вследствие коронавирусной инфекции умерли 41 662 британца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Парад, Британия, Елизавета II.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Природное лекарство": почему стоит есть бананы
02 Михаил Ефремов может избежать тюрьмы за совершенное им пьяное ДТП
03 Программа расширенных возможностей и Украина: Канада приветствовала решение НАТО
04 Опасно для здоровья: какие продукты нельзя разогревать в микроволновке
05 Кофепитие Зеленского на карантине: Ляшко рассказал о последствиях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Бельгии за сутки от коронавируса умерли 8 человек
В Бельгии за сутки от коронавируса умерли 8 человек
На Одесщине полиция ищет спортсменку: подробности
На Одесщине полиция ищет спортсменку: подробности
Дело Гандзюк: Мангер оказался в больнице
Дело Гандзюк: Мангер оказался в больнице
&quot;Корзина&quot; для удаленных файлов: в Android 11 появится новая функция
"Корзина" для удаленных файлов: в Android 11 появится новая функция
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь