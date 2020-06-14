Парад к дню рождения Елизаветы II отменили

Парад в Лондоне к дню рождения Елизаветы II не состоялся.

В Великобритании традиционный парад по случаю дня рождения королевы Елизаветы II не состоялся второй раз за все время ее 68-летнего правления.

Об этом сообщает BBC.

"Лишь во второй раз в течение 68-летнего правления (королевы Елизаветы II - ред.) парад в Лондоне не состоялся", - говорится в сообщении.

Впервые торжественное событие отменили в 1955 году, через три года после коронации Елизаветы II. Это произошло в связи с забастовкой железнодорожников.

В этом году парад в Лондоне отменен из-за эпидемии коронавируса. Однако официальное празднование дня рождения королевы было отмечено уникальной церемонией, которую провели валлийские гвардейцы в Виндзорском замке.

Как отмечается, это было первое официальное появление королевы на публике с начала карантина.

Елизавета ІІ отметила свой 94-й день рождения еще в апреле, но официально он празднуется в Великобритании во вторую субботу июня.

Королева впервые отметила свой официальный день рождения в Виндзорском замке. Подобную церемонию там не проводили с 1895 года.

По последним данным портала Worldometer, в Великобритании подтверждено 294 375 случаев COVID-19. По этому показателю страна находится на пятом месте в мире после США, Бразилии, России и Индии. Вследствие коронавирусной инфекции умерли 41 662 британца.