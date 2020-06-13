Сегодня, 13 июня, свой второй день рождения отмечает Елизавета II (Фото, Видео)

Свой официальный день рождения Ее Высочество Елизавета II отметила скромным парадом Trooping the Colour.

Ежегодно день рождения королевы Великобритании отмечается дважды: 21 апреля, когда она появилась на свет, а также во вторую субботу июня, когда в Лондоне традиционно проходит торжественный парад Trooping the Colour.

В этом году парад был максимально скромным. Военный парад организовали всего за две недели. В отличие от грандиозных июньских празднований, которые ежегодно проходят с размахом, в этом году пандемия коронавируса внесла в мероприятие свои коррективы.

Так, церемония прошла во дворе Виндзорского замка. Обычно тысячи людей собираются вдоль перед дворцом, чтобы насладиться грандиозным событием, однако в этом году парад проходил лишь при участии солдат первого батальона гвардии Уэльса, а музыкальное сопровождение обеспечил оркестр домашней дивизии.

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Солдаты держали дистанцию друг от друга, как и те немногие журналисты, операторы, и фотографы, которым разрешили присутствовать на мероприятии. Парад проходил без супруга королевы, принца Филиппа, а также без ее детей и внуков.

Как сообщалось ранее, 10 июня свой день рождения отпраздновал муж королевы Великобритании - принц Филипп.