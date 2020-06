Елизавета II впервые пообщалась в Zoom (Видео)

Королева Великобритании Елизавета II впервые за время своего правления приняла участие в публичной видеоконференции на платформе Zoom.

Об этом сообщает MarketWatch.

"94-летняя королева Великобритании в четверг впервые публично появилась на платформе видеоконференций в сети Интернет", - говорится в сообщении.

С помощью Zoom королева побеседовала с гражданами, которые на общественных началах ухаживали за инвалидами и больными.

To mark #CarersWeek2020, The Queen and The Princess Royal spoke to a group of carers who are supported by The @CarersTrust to find out more about the challenges they face. pic.twitter.com/ieMyPWlNeV

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 11, 2020