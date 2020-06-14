Недоразумение: Польша призналась, что случайного вторглась на территорию Чехии

В Польше признались в кратковременном вторжении в Чешскую Республику, произошедшем в мае.

В прошлом месяце польские пограничники случайно перешли границу и оказались на территории Чехии, пробыв там несколько дней. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на BBC.

"Польша призналась в кратковременном вторжении в Чешскую Республику в прошлом месяце, что министерство обороны Польши назвало "недоразумением", - говорится в сообщении.

Польские войска, охранявшие границу в рамках мер по борьбе с коронавирусом, заняли позиции у часовни на чешской стороне границы. Как полагают, они пробыли там несколько дней.

Инцидент произошел в северо-восточной Моравии, которая является частью Силезии. Этот исторический европейский регион охватывает территории Польши, Чехии и Германии. Часовня находится на чешской территории. Граница образована небольшим ручьем.

Польские солдаты изначально заняли позиции на польском берегу ручья, но по неизвестным причинам решили сделать короткое вторжение на чешскую территорию. Недоразумение обнаружилось, когда польские военнослужащие перекрыли путь чешским посетителям. Последние, в свою очередь, проинформировали чешских полицейских.

Неясно, как долго длилась польская "оккупация". В итоге польским солдатам было приказано уйти.

Польша охарактеризовала инцидент как ошибку, хотя чешский МИД заявил, что пока не получил официального объяснения.