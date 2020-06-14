ДТП близ Праги: поезд въехал в автобус

В Чехии автобус столкнулся с поездом, есть пострадавшие.

Вблизи Праги в воскресенье столкнулись автобус и пригородный пассажирский поезд.

Об этом сообщает Ceske Noviny.

Авария произошла на железнодорожном переезде в районе села Стругаржов в Бенешовському районе в 30 км от Праги около 7 утра.

По данным железнодорожной администрации, в момент аварии сигнальные огни были в рабочем состоянии, что также было подтверждено полицией. "Сигнальное устройство сработало", - сообщила представительница полиции Микаэла Рихтерова.

В результате аварии пострадали десять человек.

"Одна женщина серьезно ранена, после первой медицинской помощи она была доставлена по воздуху в больницу Мотол", - сказали в спасательной службе. Остальные девять человек получили различные незначительные травмы.

Из 12 пассажиров поезда и автобуса помощь понадобилась десятерым.

Движение на одноколейном линии между Бенешовом и Влашимом и на дороге 112 было приостановлено. В 11.00 автобус уже сняли с рельсов. Когда движение будет восстановлено, пока неизвестно.