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ДТП близ Праги: поезд въехал в автобус

ДТП близ Праги: поезд въехал в автобус
Обновлено 14:43 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер
В Чехии автобус столкнулся с поездом, есть пострадавшие.

Вблизи Праги в воскресенье столкнулись автобус и пригородный пассажирский поезд.

Об этом сообщает Ceske Noviny.

Авария произошла на железнодорожном переезде в районе села Стругаржов в Бенешовському районе в 30 км от Праги около 7 утра.

По данным железнодорожной администрации, в момент аварии сигнальные огни были в рабочем состоянии, что также было подтверждено полицией. "Сигнальное устройство сработало", - сообщила представительница полиции Микаэла Рихтерова.

В результате аварии пострадали десять человек.

"Одна женщина серьезно ранена, после первой медицинской помощи она была доставлена по воздуху в больницу Мотол", - сказали в спасательной службе. Остальные девять человек получили различные незначительные травмы.

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Из 12 пассажиров поезда и автобуса помощь понадобилась десятерым.

Движение на одноколейном линии между Бенешовом и Влашимом и на дороге 112 было приостановлено. В 11.00 автобус уже сняли с рельсов. Когда движение будет восстановлено, пока неизвестно.

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ДТП, Чехия, Прага.

Автор:

Телеграф
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