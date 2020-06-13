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В Черновицкой области двое детей угодили под микроавтобус

В Черновицкой области двое детей угодили под микроавтобус
20:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Полиция
На Буковине микроавтобус сбил двух детей.

В селе Магала на Буковине микроавтобус сбил двух мальчиков на велосипеде, полиция начала по данному факту уголовное производство.

Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

"В результате наезда микроавтобуса травмированы двое велосипедистов. У обоих пострадавших медики диагностировали травмы головы", - отмечают в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что 52-летний водитель автомобиля Ford Transit двигался по дороге в селе Магала, не справился с управлением и допустил наезд на двух мальчиков, которые выехали на велосипеде с прилегающей улицы.

Пострадавшие дети – местные жители, в возрасте 8 и 9 лет. Медики доставили их в больницу с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга". Младший из мальчиков сейчас лечится амбулаторно дома, старший остается под наблюдением врачей.

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По факту ДТП начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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ДТП, Черновицкая область, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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