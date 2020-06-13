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На Ровенщине от грузовика оторвалась деталь и убила ребенка

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На Ровенщине от грузовика оторвалась деталь и убила ребенка
16:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Полиция
На Ровенщине ребенка убило деталью, отлетевшей от грузовика.

В селе Новоречица Ровенской области от удара детали грузовика погиб 11-летний ребенок.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Правоохранители установили, что девочка вместе с матерью стояла возле придорожного магазина, когда от нагруженного древесиной грузового автомобиля "Урал-4320" во время движения отпало бортовое кольцо диска колеса.

"Деталь отлетела ориентировочно на 20 метров и ударила 11-летнюю местную жительницу... Девочка получила тяжелые травмы, поэтому немедленно вызвали скорую помощь. Кроме того, свидетели происшествия личным автомобилем вместе с потерпевшей поехали навстречу "скорой". Однако, жизнь ребенку спасти не удалось: медики лишь констатировали ее смерть", - отмечают в полиции.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

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Водитель грузовика, 24-летний житель села Морочное, согласно освидетельствованию, был трезв.

Погибшая девочка была старшей из трех детей 31-летней матери.

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Ровенская область, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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