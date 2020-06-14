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В Германии пьяный водитель протаранил толпу: есть погибший и травмированные

В Германии пьяный водитель протаранил толпу: есть погибший и травмированные
Обновлено 16:44 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер
В Германии пьяный водитель наехал на группу людей, есть погибший и пострадавшие.

В немецком городе Пирмазенс в ночь на воскресенье пьяный водитель наехал автомобилем на группу людей возле ресторана.

Об этом сообщает издание SWR.

Инцидент произошел вскоре после полуночи, когда 51-летний мужчина въехал на улицу с односторонним движением и врезался в группу людей, что стояли перед рестораном.

В результате аварии 39-летний мужчина получил смертельные травмы, а шесть человек были доставлены в больницу с тяжелыми ранениями.

По имеющейся информации, у водителя было выявлено в четыре раза более высокое содержание алкоголя в крови, чем это разрешено законом.

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По словам очевидцев, мужчина стал причиной автокатастрофы в прошлом. Но тогда он скрылся с места преступления.

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Германия, ДТП.

Автор:

Телеграф
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