Австрия продлила запрет на полеты из ряда стран: Украина в списке

Австрия продлила запрет на полеты из Украины до 30 июня.

Австрия продлила запрет на регулярное пассажирское авиасообщение с Украиной и рядом других стран до 30 июня.

Об этом говорится в опубликованном на сайте австрийского Минздрава постановлении.

Согласно постановлению, запрет на приземление самолетов из 10 стран, который заканчивался 14 июня, продлен до 30 июня. Согласно внесенным изменениям, запрет распространяется на следующие страны и регионы с высоким риском распространения SARS-CoV-2: Китай, Иран, Ломбардия (Италия), Беларусь, Португалия, Испания, Соединенное Королевство, Швеция, Российская Федерация и Украина.

Исключения сделаны для рейсов, имеющих чрезвычайный интерес к Республике Австрия, полетов по перевозке грузов, медицинских авиарейсов или авиаперелетов с целью перевозки сезонных работников в сельскохозяйственном и лесном секторах и персонала в области ухода за больными и пожилыми людьми.

В целом же, в Австрии постепенно начинают возобновляться пассажирские авиаперевозки, приостановленные пандемией коронавируса. С 15 июня "Австрийские авиалинии" начнут летать по своим первым маршрутам - в течение двух недель планируется возобновление полетов в около 40 городов. Также приступают к возобновлению рейсов и такие авиакомпании, как Lufthansa, Ryanair, WizzAir.

Сейчас уже отменены ограничения на въезд в Австрию из соседних Германии, Чехии, Словакии, Словении, Венгрии, Швейцарии и Лихтенштейна. С 16 июня в этот список войдут Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Болгария, Румыния, Хорватия, Ирландия, Кипр, Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан. Это правило распространяется на граждан Австрии и лиц с местом жительства в Австрии или одной из вышеупомянутых стран.