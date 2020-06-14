Испания откроет границы: Украины в списке нет

Испания снова откроет свои границы со странами Шенгенской зоны 22 июня, за исключением границы с Португалией.

Испания уже с 21 июня открывает свои границы для иностранцев.

Об этом сообщает euronews.

В то же время сообщается, что испано-португальская граница будет открыта 1 июля. Решение было объявлено в воскресенье премьер-министром Испании Педро Санчесом на видео-конференции.

Поскольку количество новых случаев коронавируса и смертельных случаев уменьшилось, Испания постепенно отменила строгие ограничения, принятые для борьбы со вспышкой COVID-19.

Открытие границ для стран ЕС ранее планировалось на 1 июля.

Комиссия ЕС рекомендовала отменить внутренний пограничный контроль в Шенгенской зоне с 15 июня, и с этой даты на континенте отменяются много ограничений.

Напомним, ранее стало известно, что власти Франции приняли решение с 15 июня открыть границы для путешественников, прибывающих из стран ЕС и других европейских стран.

Как сообщалось, согласно данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США), по состоянию на утро 14 июня странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (2 074 082), Бразилия (850 514), Россия (519 458), Индия (308 993), Великобритания (295 828), Испания (243 605), Италия (236 651), Перу (220 749), Франция (193 746), Германия (187 267), Иран (184 955) и Турция (176 677).