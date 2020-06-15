Скачать
Понедельник, 15.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине растет заболеваемость COVID-19: ситуация по регионам
В Украине растет заболеваемость COVID-19: ситуация по регионам
Минздрав: Люди перепутали смягчение карантина с его отменой
Минздрав: Люди перепутали смягчение карантина с его отменой
Определился победитель турнира, который организовал Джокович
Определился победитель турнира, который организовал Джокович
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 июня

СМИ: Турция заблокировала планы НАТО по обороне для Восточной Европы

СМИ: Турция заблокировала планы НАТО по обороне для Восточной Европы
Обновлено 11:35 Сегодня Телеграф
Официальная Анкара блокирует реализацию новых оборонных планов НАТО в Восточной Европе.

Турция блокирует в НАТО реализацию новых оборонных планов в Восточной Европе. Об этом стало известно немецкому агентству DPA, пишет "Европейская правда" со ссылкой на SZ.

В обмен на изменение своей позиции Турция просит Североатлантический альянс о большей поддержке ее интересов.

По данным немецкого агентства, речь идет главным образом о признании курдских групп PYD и YPG террористическими организациями, с чем некоторые члены Альянса не согласны.

Турецкие власти считают, что партия "Демократический союз" (PYD), основная политическая группа сирийских курдов, и Отряды народной самообороны (YPG) связаны с запрещенной в Турции сепаратистской Рабочей партией Курдистана (PKK).

ЗРК С-400: Турция и РФ договорились о поставках второй партии

Штаб-квартира НАТО не стала комментировать эту тему по просьбе DPA. Преcс-секретарь лишь отметил, что у Альянса есть планы для защиты всех союзников.

Представитель турецкого представительства в НАТО отметил: "Мы не считаем целесообразным, чтобы темы, которые являются чувствительными и конфиденциальными для Альянса, были предметом статей в прессе".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Турция, НАТО, Анкара, Курды, PYD.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чтобы мозги работали: полезные продукты для улучшения памяти
02 Почему после еды всегда хочется спать и как с этим бороться
03 Над Оттавой столкнулись два самолета: обошлось без жертв
04 МИД Германии раскритиковало возможное усиление санкций против Nord Stream 2
05 Немчинов о создании пяти районов в Сумской области: Проблемы есть у всех
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине новый этап смягчения карантина: что разрешат с сегодняшнего дня
В Украине новый этап смягчения карантина: что разрешат
Шквальный ветер, грозы и град: в Украину после жары придут похолодание и дожди
В Украину после жары придут похолодание и грозы
Страны ЕС открывают границы для внутренних путешественников
Ряд стран ЕС открывают границы для внутренних туристов
Православный пост летом 2020 года: календарь
Православный пост летом 2020 года: календарь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь