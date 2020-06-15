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Смягчение карантина: Молдова открыла рестораны, кафе и спортзалы

Смягчение карантина: Молдова открыла рестораны, кафе и спортзалы
14:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
В Молдове вновь после карантина открылись кафе, рестораны и спортзалы: но с соблюдением мер безопасности в связи с увеличением случаев заражения COVID-19.

С понедельника в Молдове вновь после карантина открылись кафе, рестораны и спортзалы: но с соблюдением специальных мер безопасности в связи с увеличением случаев заражения COVID-19.

Об этом сообщает Newsmaker.

"В Молдове 15 июня возобновили работу кафе и рестораны. Согласно решению нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, заведения общественного питания будут работать с соблюдением специальных мер. С 15 июня также начнут работать спортзалы и фитнес-залы без права пользоваться раздевалкой, душем и бассейном", - говорится в сообщении.

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Согласно решению нацкомиссии от 25 мая, сотрудники заведений общепита должны будут регулярно измерять температуру, а администрация должна предоставить им средства защиты. Маски необходимо менять каждые два часа. Также на кассах понадобится установить защитные экраны, а для клиентов должны быть доступны дезинфектанты. Туалеты для посетителей и персонала должны быть отдельными.

В заведениях не должно скапливаться много людей. Посетители должны соблюдать физическое расстояние 1,5-2 метра. Допускается обслуживание за столом максимум 4 человек, за исключением групп, состоящих из членов семьи первой и второй степени по прямой и боковой линии.

Рестораны, кафе и спортзалы закрыли 17 марта в связи с введением в стране чрезвычайного положения из-за коронавируса.

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Следует отметить, что ослабление карантина в Молдове происходит на фоне рекордного скачка заболеваемости коронавирусом: так, вечером 11 июня в стране был зафиксирован рекордный прирост случаев заражения - 406 за сутки. Перед этим несколько дней подряд этот показатель был ниже, но все равно превышал ранние тенденции.

По состоянию на утро 15 июня в мире зафиксировано 7 990 151 случай коронавируса, 435 496 человек умерли и 4 108 052 выздоровели.

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Молдова, Карантин.

Автор:

Телеграф
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