Ситуация в Украине: главы МИД Евросоюза обсудят вопрос

В ходе неформальной видеоконференции 15 июня главы МИД стран Европейского Союза обсудят среди прочих вопросов ситуацию на востоке Украины.

"С одной страной мы (Германия и ЕС) не являемся ангажированными так, как с Украиной. Мы обменяемся мнениями по этому поводу, поскольку хотим придать новую динамику тяжелому мирному процессу. Я доложу об этом коллегам", - сказал Маас.

Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ перед началом видеовстречи.

Украина является темой также в более широком контексте обсуждения комплекса, связанного с программой Восточного партнерства. ЕС играет "ключевую роль в стабилизации этого региона" и планирует и в дальнейшем играть эту роль, подчеркнул Маас. В этом ЕС демонстрирует единство целей с США. Западные партнеры хотят способствовать созданию "пространства демократии, правопорядка и свободных экономических отношений", от чего польза будет всем сторонам, заявил дипломат.

Маас также проинформирует коллег о своем недавнем визите в Израиль и Иорданию. Остается немного времени, чтобы провести с Израилем углубленную дискуссию и убедить правительство страны не реализовывать до 1 июля свои планы относительно аннексии, вернуться к мирному процессу на основе принципа двух государств и попытаться сесть за стол переговоров с Палестиной ради стабильности в регионе. Об этом пойдет речь и с госсекретарем США Майком Помпео, который также недавно посетил регион. ЕС готов поддержать все инициативы и надеется, что и американские коллеги присоединятся к этому, добавил немецкий министр.

Главы европейских МИД также будут говорить об отношениях с Китаем на современном этапе. Взаимоотношения с КНР имеют для ЕС и США, по словам Мааса, ключевое значение, Пекин нужен как партнер по переговорам по международным вопросам, "для прозрачности в вопросе преодоления коронавируса", а также с точки зрения торговли и инвестиций. Маас подчеркнул, что Европа и США должны говорить с Китаем созвучно.