Карантинные условия: ЕС создал сайт для планирования путешествий по Европе

В ЕС начала действовать интернет-платформа "Re-open EU", которая содержит практическую информацию по организации путешествий в пределах Евросоюза в условиях ограничительных мер, связанных с борьбой против пандемии СОVID-19.

"Re-open EU" - платформа, которая должна поддержать безопасное восстанолвение путешествий и туристических поездок в Европейском Союзе.

Она предоставляет информацию в режиме реального времени, что позволит людям, которые планируют поездки, принимать ответственные решения, как относиться к возможным рискам в связи с коронавирусом и планировать путешествия во время отпусков этим летом и на последующий период", - сказала пресс-секретарь ЕК.

Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Соня Господинова.

По ее словам, Re-open EU содержит практическую информацию, которую предоставляет Еврокомиссии каждая из стран-членов. Это, в частности, данные о действующих ограничениях на путешествия, о мерах предосторожности в сфере здравоохранения и безопасности, включая правила дистанцирования, порядка обязательного ношения защитных масок, а также другая полезная информация на уровне регуляторных правил ЕС и национального законодательства.

Платформа доступна на всех языках стран Евросоюза.