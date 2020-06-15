Скачать
Понедельник, 15.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Визововый режим с Канадой: Зеленский провел обсуждение с Трюдо
Визововый режим с Канадой: Зеленский провел обсуждение с Трюдо
Штаб ООС: боевики один раз нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики один раз нарушали "тишину"
Лунин: Я шёл в Реал не для того, чтобы по арендам ходить всю жизнь
Лунин: Я шёл в Реал не для того, чтобы по арендам ходить всю жизнь
Акции Disney: Барбара Стрейзанд подарила неожиданный подарок дочери погибшего в США Джорджа Флойда (Фото)
Барбара Стрейзанд сделала подарок дочери Джорджа Флойда

Карантинные условия: ЕС создал сайт для планирования путешествий по Европе

Карантинные условия: ЕС создал сайт для планирования путешествий по Европе
18:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
В ЕС начала действовать интернет-платформа "Re-open EU", которая содержит практическую информацию по организации путешествий в пределах Евросоюза в условиях ограничительных мер, связанных с борьбой против пандемии СОVID-19.

"Re-open EU" - платформа, которая должна поддержать безопасное восстанолвение путешествий и туристических поездок в Европейском Союзе.

Она предоставляет информацию в режиме реального времени, что позволит людям, которые планируют поездки, принимать ответственные решения, как относиться к возможным рискам в связи с коронавирусом и планировать путешествия во время отпусков этим летом и на последующий период", - сказала пресс-секретарь ЕК.

Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Соня Господинова.

Ситуация в Украине: главы МИД Евросоюза обсудят вопрос

По ее словам, Re-open EU содержит практическую информацию, которую предоставляет Еврокомиссии каждая из стран-членов. Это, в частности, данные о действующих ограничениях на путешествия, о мерах предосторожности в сфере здравоохранения и безопасности, включая правила дистанцирования, порядка обязательного ношения защитных масок, а также другая полезная информация на уровне регуляторных правил ЕС и национального законодательства.

Платформа доступна на всех языках стран Евросоюза.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Туризм.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чтобы мозги работали: полезные продукты для улучшения памяти
02 МИД Германии раскритиковало возможное усиление санкций против Nord Stream 2
03 Почему после еды всегда хочется спать и как с этим бороться
04 Над Оттавой столкнулись два самолета: обошлось без жертв
05 В Украине новый этап смягчения карантина: что разрешат с сегодняшнего дня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Порошенко был вызван в суд по делу о госизмене Януковича
Порошенко был вызван в суд по делу о госизмене Януковича
200 млн займа от МБРР для Украины: в Минюсте рассказали детали
200 млн займа от МБРР: в Минюсте рассказали детали
Безопасные условия: в МОН рассказали, готовы ли провести ВНО
Безопасные условия: в МОН рассказали, готовы ли провести ВНО
София Вергара и Джо Манганьелло отметили шестую годовщину отношений
София Вергара и Джо Манганьелло отметили шестую годовщину отношений
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь