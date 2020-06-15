Смягчение карантина в Италии: что заработало и какие ограничения остаются

Третий этап послаблений карантина вступил в силу в Италии с понедельника, 15 июня.

"Начался третий этап отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. С понедельника 15 июня разрешена работа кинотеатров, театров, концертов, летних лагерей для детей", - говорится в сообщении.

Об этом пишет Corriere della Sera.

С сегодняшнего дня возобновили работу театры и кинотеатры - с условием обеспечения безопасности зрителей.

Начат постепенный прием детей в летние лагеря и детсады.

В ряде итальянских провинций: Калабрия, Апулия, а также острове Сицилия, Венето, Лацио с ограничениями разрешено возобновить дискотеки.

С 20 июня возобновляется чемпионат Италии по футболу.

Отныне разрешается проводить так называемые сагро - традиционные массовые гуляния, которые часто устраиваются в курортных местностях страны.

В общем сохраняется необходимость носить защитные маски в закрытых помещениях и в транспорте.

По состоянию на вторую половину дня 15 июня, в мире зафиксировано 8 020 152 случаев коронавируса, в частности 436 167 человек умерли и 4 141 375 выздоровели.