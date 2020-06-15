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Будущие отношения: ЕС и Великобритания попытаются устроить переговоры

Будущие отношения: ЕС и Великобритания попытаются устроить переговоры
21:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: unsplash.com
Борис Джонсон и главы ЕС в понедельник в ходе видеоконференции согласились, что необходимо ускорить переговоры по отношениям ЕС и Великобритании после Brexit.

"Несмотря на сложности, вызванные пандемией Covid-19... стороны согласились, что (переговорам - ИФ) необходим новый импульс", - говорится в заявлении, распространенном в понедельник после видеоконференции с участием Джонсона, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, председателя Европейского парламента Давида Сассоли и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Об этом сообщают в Брюсселе.

Кроме того, в совместном заявлении лидеров говорится, что переговоры должны активизироваться "для создания условий, наиболее способствующих заключению и ратификации соглашения до конца 2020 года".

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Отмечается, что интенсивные переговоры "должны включать в себя общее понимание принципов, лежащих в основе любого соглашения".

В то же время, как отмечается в заявлении, обе стороны признали, что, учитывая ограниченность во времени, нужно заключить определенное соглашение, которое позволит продлить переговоры после завершения 2020 года.

Джонсон в свою очередь заявил в понедельник, что надеется на завершение переговоров по дальнейшим отношениям ЕС и Великобритании в следующем месяце.

"Я не думаю, что мы действительно настолько далеки (от завершения переговоров - ИФ). То, что нам нужно сейчас, - это увидеть немного оживленности в переговорах", - сказал Джонсон. 

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"Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. И мы не видим причины, почему мы должны не успеть к июлю... Я не хочу, чтобы переговоры продолжались до осени или зимы, как, возможно, хотят в Брюсселе", - добавил он.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье в начале месяца выразил надежду на то, что в конце июня стороны смогут физически собраться за столом переговоров, а не вести их по видеосвязи. Это, полагает Барнье, было бы более эффективным.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что он не намерен продлять переговоры по дальнейшим отношениям ЕС и Великобритании. Такой позиции британское правительство придерживается и в условиях коронавируса: на прошлой неделе пресс-секретарь британского премьера заявил, что правительство не будет просить продлить переходный период и отвергнет любые предложения об этом со стороны ЕС.

Переходный период наступил для Великобритании 31 января 2020 года, он продлится до 31 декабря 2020 года. Этот период необходим, чтобы ЕС и Великобритания могли спокойно провести переговоры и согласовали свои будущие отношения. Основной вопрос, который предстоит согласовать Великобритании и Евросоюзу - новое торговое соглашение.

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ЕС, Великобритания.

Автор:

Телеграф
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