Скачать
Вторник, 16.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Новая Программа деятельности Кабмина: Шмыгаль раскрыл детали
Новая Программа деятельности Кабмина: Шмыгаль раскрыл детали
Звонили и жгли файеры: Стерненко с активистами пришел к Зеленскому
Звонили и жгли файеры: Стерненко с активистами пришел к Зеленскому
Стаховский с победы стартовал на Eastern European Championship
Стаховский с победы стартовал на Eastern European Championship
Конкурент Skoda Octavia: GM представил новый Baojun RC-5 (Фото)
Конкурент Skoda Octavia: GM представил новый Baojun RC-5 (Фото)

В Швейцарии в поезде "забыли" золото почти на $200 тысяч: проводятся "масштабные поиски"

В Швейцарии в поезде "забыли" золото почти на $200 тысяч: проводятся "масштабные поиски"
05:12 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay
В Швейцарии ищут человека, оставившего в поезде золото на сумму почти 200 тыс. долларов.

Швейцарская полиция ищет рассеяного человека, оставившего в поезде пакет, полный золотых слитков. Суммарная стоимость золота составляет более 190 тыс. долларов. Об этом сообщает CNN.

"Пакет с золотыми слитками был найден в октябре прошлого года в вагоне поезда Швейцарской федеральной железной дороги (SBB), следовавший из северо-восточного швейцарского города Санкт-Галлен в Люцерн, город в центре страны", — пишет издание со ссылкой на сообщение властей.

Несмотря на "масштабное расследование", владелец "драгоценного пакета" не выследили, сообщили чиновники в заявлении, опубликованном в правительственном вестнике Люцерна.

После того, как власти не смогли выследить владельца драгоценного груза, золотые слитки стоимостью 182 тыс. швейцарских франков (191 тыс. долл. США) были конфискованы прокуратурой.

Избыток гробов: Швейцария слишком "хорошо" подготовилась к COVID-19

Теперь власти решили обнародовать свои поиски загадочного обладателя награды.

В бюллетене от 2 июня чиновники сообщили, что у владельца есть пять лет на то, чтобы предъявить претензии на клад, отмечает издание. В свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры сообщил CNN, что по поводу золота было проведено несколько проверок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Золото, Швейцария.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 То, что Вы заметите первым, раскроет лучшие качества Вашего характера
02 Воруют и те, и другие: "Квартал 95" ответил на обвинения "Дизель Шоу" в плагиате
03 Давид Арахамия рассказал, кого планируют назначить министром защиты окружающей среды
04 Женский алкоголизм: главные причины
05 "Поздравление" с Днем РФ от СБУ: Москва направила ноту Киеву
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Отмена пробного ВНО: Минфин вернет деньги
Отмена пробного ВНО: Минфин вернет деньги
&quot;Поздравление&quot; с Днем РФ от СБУ: Москва направила ноту Киеву
"Поздравление" с Днем РФ от СБУ: Москва направила ноту Киеву
Стерненко порвал решение суда и отправился к дому Венедиктовой
Стерненко порвал решение суда и отправился к дому Венедиктовой
Рецепт дня: Овощное рагу с мясными фрикадельками, запеченное в рукаве
Рецепт дня: Овощное рагу с мясными фрикадельками, запеченное в рукаве
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь