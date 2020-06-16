В Швейцарии в поезде "забыли" золото почти на $200 тысяч: проводятся "масштабные поиски"

В Швейцарии ищут человека, оставившего в поезде золото на сумму почти 200 тыс. долларов.

Швейцарская полиция ищет рассеяного человека, оставившего в поезде пакет, полный золотых слитков. Суммарная стоимость золота составляет более 190 тыс. долларов. Об этом сообщает CNN.

"Пакет с золотыми слитками был найден в октябре прошлого года в вагоне поезда Швейцарской федеральной железной дороги (SBB), следовавший из северо-восточного швейцарского города Санкт-Галлен в Люцерн, город в центре страны", — пишет издание со ссылкой на сообщение властей.

Несмотря на "масштабное расследование", владелец "драгоценного пакета" не выследили, сообщили чиновники в заявлении, опубликованном в правительственном вестнике Люцерна.

После того, как власти не смогли выследить владельца драгоценного груза, золотые слитки стоимостью 182 тыс. швейцарских франков (191 тыс. долл. США) были конфискованы прокуратурой.

Теперь власти решили обнародовать свои поиски загадочного обладателя награды.

В бюллетене от 2 июня чиновники сообщили, что у владельца есть пять лет на то, чтобы предъявить претензии на клад, отмечает издание. В свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры сообщил CNN, что по поводу золота было проведено несколько проверок.