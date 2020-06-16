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Пандемия COVID-19: в Италии снизилась суточная смертность

Пандемия COVID-19: в Италии снизилась суточная смертность
Обновлено 07:33 Сегодня Телеграф Укринформ
В Италии снизился суточный показатель смертности среди инфицированных коронавирусом, уменьшилось и число новых заражений.

В Италии на протяжении минувших суток в результате пандемии коронавирусной болезни скончались 26 человек – суточная смертность такого уровня фиксировалась в последний раз 28 февраля. Об этом сообщает агентство ANSA.

"В течение прошлых 24 часов в Италии зафиксировали 26 жертв пандемии коронавируса, вчера их было 67. Суточная смертность такого уровня фиксировалась в последний раз 28 февраля", - говорится в сообщении.

Всего с начала эпидемии в Италии вследствие COVID-19 умерли 34 371 человек.

В течение последней суток в Италии обнаружили 303 новых случая коронавирус (за прошедшие сутки их было 338). Более 85% новых случаев пришлись на Ломбардию, которая является наиболее пострадавшим от пандемии коронавирус регионом страны.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Италии достигла 237 290.

Ни одного нового случая COVID-19 в течение последних суток не обнаружили в 8 регионах страны: Фриули Венеция-Джулия, Абруццо, Умбрия, Сардиния, Валле д' Аоста, Калабрия, Молизе, Базиликата, а также в провинции Больцано.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 8 103 335 случаи заражения коронавирусом, из них 438 408 летальных, выздоровели 4 187 045 человек.

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Все по теме:

Италия, Коронавирус, Коронавирус в Италии, Пандемия COVID-19, в COVID-19.

Автор:

Телеграф
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