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Вторник, 16.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Инфицированных коронавирусом уже более восьми милллионов: Бразилия вырвалась в лидеры по темпам заражения
Инфицированных коронавирусом уже более восьми милллионов: Бразилия вырвалась в лидеры по темпам заражения
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Инфицированных коронавирусом уже более восьми милллионов: Бразилия вырвалась в лидеры по темпам заражения

Инфицированных коронавирусом уже более восьми милллионов: Бразилия вырвалась в лидеры по темпам заражения
Обновлено 06:08 Сегодня Телеграф Украинская правда
В мире уже более 8 миллионов инфицированных коронавирусом:

За все время пандемии коронавируса в мире зарегистрировали 8 миллионов 112 тысяч случаев заражения. Большая часть инфицированных, 4 миллиона 201 тысяча, уже поборола болезни.

Об этом сообщают данные сайта Worldometers

Умерли от осложнений болезни 439 тысяч человек.

За последние сутки в мире было подтверждено более 124 тысяч новых случаев. В этот же день умерли 3415 человек.

Лидером по темпам заражения сейчас стала Бразилии – 23,6 тысяч случаев за сутки.

В США за это время обнаружили 20,7 тысяч больных COVID-19, в Индии – более 10 тысяч, в России – 8,2 тысячи, в Пакистане – 5,2 тысячи и около 5 тысяч в Чили.

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За воскресенье 14 июня COVID-19 в Украине диагностировали у 656 человек, 171 человек выздоровел, 12 больных умерли.

Всего за время пандемии коронавирусную болезнь в Украине обнаружили у 31 810 человек. Из них 14 253 выздоровели, 901 человек умер.

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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