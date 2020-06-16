Инфицированных коронавирусом уже более восьми милллионов: Бразилия вырвалась в лидеры по темпам заражения

В мире уже более 8 миллионов инфицированных коронавирусом:

За все время пандемии коронавируса в мире зарегистрировали 8 миллионов 112 тысяч случаев заражения. Большая часть инфицированных, 4 миллиона 201 тысяча, уже поборола болезни.

Об этом сообщают данные сайта Worldometers

Умерли от осложнений болезни 439 тысяч человек.

За последние сутки в мире было подтверждено более 124 тысяч новых случаев. В этот же день умерли 3415 человек.

Лидером по темпам заражения сейчас стала Бразилии – 23,6 тысяч случаев за сутки.

В США за это время обнаружили 20,7 тысяч больных COVID-19, в Индии – более 10 тысяч, в России – 8,2 тысячи, в Пакистане – 5,2 тысячи и около 5 тысяч в Чили.

За воскресенье 14 июня COVID-19 в Украине диагностировали у 656 человек, 171 человек выздоровел, 12 больных умерли.

Всего за время пандемии коронавирусную болезнь в Украине обнаружили у 31 810 человек. Из них 14 253 выздоровели, 901 человек умер.