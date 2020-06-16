Смягчение ограничений: в Будапеште отменили чрезвычайное положение

"Во вторник парламент (Венгрии - ред.) приостановил действие чрезвычайного положения в стране, который был объявлен в марте в ответ на вспышку нового коронавируса", - говорится в сообщении.
Об этом сообщает Hungary Today.
За соответствующий законопроект, требующий для одобрения 2/3 голосов парламента, проголосовали 192 депутата.
Дата завершения чрезвычайного положения будет утверждена правительством.
Ранее министр юстиции Джудит Варга заявила, что отмена НС ожидается 20 июня.
Как сообщалось, 11 марта правительство Венгрии объявило введение чрезвычайного положения в целях борьбы с распространением коронавируса.