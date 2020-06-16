Смягчение ограничений: в Будапеште отменили чрезвычайное положение

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16:41 Сегодня Телеграф Укринформ
Парламент Венгрии проголосовал за прекращение чрезвычайного положения в стране, который объявили в марте для борьбы с распространением COVID-19.

"Во вторник парламент (Венгрии - ред.) приостановил действие чрезвычайного положения в стране, который был объявлен в марте в ответ на вспышку нового коронавируса", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает Hungary Today.

За соответствующий законопроект, требующий для одобрения 2/3 голосов парламента, проголосовали 192 депутата.

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Дата завершения чрезвычайного положения будет утверждена правительством.

Ранее министр юстиции Джудит Варга заявила, что отмена НС ожидается 20 июня.

Как сообщалось, 11 марта правительство Венгрии объявило введение чрезвычайного положения в целях борьбы с распространением коронавируса.

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Венгрия, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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