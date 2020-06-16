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Количество больных коронавирусом в Беларуси перевалило за 55 тысяч

Количество больных коронавирусом в Беларуси перевалило за 55 тысяч
Обновлено 16:00 Сегодня Телеграф
На 16 июня в Беларуси выявили 55 369 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 318 пациентов.

В Беларуси по состоянию на 16 июня зарегистрировано 55 тыс. 369 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве страны.

Прирост за последние сутки составил 689 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 318 (на 15 июня - 312) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 16 июня выздоровели и выписаны 31 тыс. 273 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 15 июня - 30 тыс. 420 человека).

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По данным Минздрава, всего было проведено 760 тыс. 549 тестов на коронавирусную инфекцию (более 10,6 тыс. за последние сутки).

Как сообщалось, в Украине зафиксировано за сутки 666 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. 

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Беларусь, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в Беларуси, COVID-19 в Беларуси.

Автор:

Телеграф
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