Количество больных коронавирусом в Беларуси перевалило за 55 тысяч

На 16 июня в Беларуси выявили 55 369 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 318 пациентов.

В Беларуси по состоянию на 16 июня зарегистрировано 55 тыс. 369 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве страны.

Прирост за последние сутки составил 689 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 318 (на 15 июня - 312) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 16 июня выздоровели и выписаны 31 тыс. 273 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 15 июня - 30 тыс. 420 человека).

По данным Минздрава, всего было проведено 760 тыс. 549 тестов на коронавирусную инфекцию (более 10,6 тыс. за последние сутки).

Как сообщалось, в Украине зафиксировано за сутки 666 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.