Эпидемия COVID-19: ФРГ запустила мобильное приложение, которое предупреждает о возможности заражения

В Германии с 16 июня доступно для скачивания бесплатное мобильное приложение против коронавируса, которое имеет целью предупреждать пользователей о возможности инфицирования.

"Приложение может помочь людям, которые общались с инфицированными лицами, узнать об этом", - сказал министр здравоохранения Йенс Шпан, но предупредил при этом, что новое приложение не может стать панацеей в борьбе против коронавируса и не заменяет собой меры предосторожности.

Об этом во вторник на брифинге проинформировали журналистов министры внутренних дел и здравоохранения, а также разработчики.

Министр отметил, что после ослабления ограничений в отношении социальных контактов, растет количество случаев "анонимной близости" а значит и риск инфицирования COVID-19.

Приложение, по словам разработчиков, в течение двух недель сохраняет данные о перемещениях подключенных к нему абонентов и о контактах с другими абонентами, если они находились не менее 15 минут на расстоянии 2 метра и менее. В случае, если кто-то из абонентов в течение 2 недель внесет в приложение данные об обнаруженном у него коронавирус, все остальные, кто находился с ним на опасном расстоянии, получат предупреждение и рекомендацию пройти тест на COVID-19.

Впрочем, система сработает только в том случае, если человек, у которого обнаружилось заболевание, сам уведомит об этом систему и подтвердит следующее сообщение при помощи QR-кода, размещенного на бланке с результатами анализа.

Министр внутренних дел Горст Зеехофер заверил, что система является абсолютно добровольной, анонимной и не привязана к именам, адресам или номерам телефонов пользователей. И призвал людей не бояться.

Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер напомнил, что прерывание цепей инфекции является ключевым в борьбе с пандемией коронавируса. По его мнению, приложение может внести свой вклад в это и поддержать работу органов здравоохранения в отслеживании таких цепей.

Вместе с тем эксперты считают, что приложение будет полезным в случае, если его установят минимум 15% населения. Пока что широкой поддержки новшество не нашло.

Официальное приложение Corona-Warn-App разработано Институтом Роберта Коха, телекоммуникационным концерном Deutsche Telekom и концерном по производству программного обеспечения SAP. Его разработка обошлась правительству в 20 млн евро.

С начала эпидемии и до 16 июня в ФРГ, по официальным данным, было зафиксировано 186 839 случаев заболевания, из них 378 за последние сутки. Почти 173 тысячи вылечились. Умерли 8 800 человек.

Как сообщалось, в апреле похожий мобильное приложение анонсировали в Еврокомиссии. Согласно сообщению, предполагалось, что оно должно предупреждать пользователей сразу после приближения инфицированного коронавирусом абонента на опасное расстояние.

По состоянию на утро 16 июня в мире подтверждено более 8,1 миллиона случаев коронавируса, включая почти 440 тысяч летальных, а выздороветь от этого заболевания уже успели больше, чем 4,2 миллиона человек.