Скачать
Вторник, 16.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Авиаперелеты на Балканы: Украинцам обещают скорое возобновление
Авиаперелеты на Балканы: Украинцам обещают скорое возобновление
Шмыгаль: Причин переносить ВНО на август пока нет
Шмыгаль: Причин переносить ВНО на август пока нет
Английский клуб готовит 120-миллионное предложение по Роналду
Английский клуб готовит 120-миллионное предложение по Роналду
"Я люблю свое тело так же": "Мисс Колумбия" потеряла ногу
"Я люблю свое тело так же": "Мисс Колумбия" потеряла ногу

Эпидемия COVID-19: ФРГ запустила мобильное приложение, которое предупреждает о возможности заражения

Эпидемия COVID-19: ФРГ запустила мобильное приложение, которое предупреждает о возможности заражения
21:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com
В Германии с 16 июня доступно для скачивания бесплатное мобильное приложение против коронавируса, которое имеет целью предупреждать пользователей о возможности инфицирования.

"Приложение может помочь людям, которые общались с инфицированными лицами, узнать об этом", - сказал министр здравоохранения Йенс Шпан, но предупредил при этом, что новое приложение не может стать панацеей в борьбе против коронавируса и не заменяет собой меры предосторожности.

Об этом во вторник на брифинге проинформировали журналистов министры внутренних дел и здравоохранения, а также разработчики.

Министр отметил, что после ослабления ограничений в отношении социальных контактов, растет количество случаев "анонимной близости" а значит и риск инфицирования COVID-19.

Пандемия COVID-19: в Италии от коронавируса уже умерло 34 тыс человек

Приложение, по словам разработчиков, в течение двух недель сохраняет данные о перемещениях подключенных к нему абонентов и о контактах с другими абонентами, если они находились не менее 15 минут на расстоянии 2 метра и менее. В случае, если кто-то из абонентов в течение 2 недель внесет в приложение данные об обнаруженном у него коронавирус, все остальные, кто находился с ним на опасном расстоянии, получат предупреждение и рекомендацию пройти тест на COVID-19.

Впрочем, система сработает только в том случае, если человек, у которого обнаружилось заболевание, сам уведомит об этом систему и подтвердит следующее сообщение при помощи QR-кода, размещенного на бланке с результатами анализа.

Министр внутренних дел Горст Зеехофер заверил, что система является абсолютно добровольной, анонимной и не привязана к именам, адресам или номерам телефонов пользователей. И призвал людей не бояться.

Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер напомнил, что прерывание цепей инфекции является ключевым в борьбе с пандемией коронавируса. По его мнению, приложение может внести свой вклад в это и поддержать работу органов здравоохранения в отслеживании таких цепей. 

Карантинные меры: в Армении граждан без масок и документов штрафуют на 60 долларов

Вместе с тем эксперты считают, что приложение будет полезным в случае, если его установят минимум 15% населения. Пока что широкой поддержки новшество не нашло.

Официальное приложение Corona-Warn-App разработано Институтом Роберта Коха, телекоммуникационным концерном Deutsche Telekom и концерном по производству программного обеспечения SAP. Его разработка обошлась правительству в 20 млн евро.

С начала эпидемии и до 16 июня в ФРГ, по официальным данным, было зафиксировано 186 839 случаев заболевания, из них 378 за последние сутки. Почти 173 тысячи вылечились. Умерли 8 800 человек.

Как сообщалось, в апреле похожий мобильное приложение анонсировали в Еврокомиссии. Согласно сообщению, предполагалось, что оно должно предупреждать пользователей сразу после приближения инфицированного коронавирусом абонента на опасное расстояние.

По состоянию на утро 16 июня в мире подтверждено более 8,1 миллиона случаев коронавируса, включая почти 440 тысяч летальных, а выздороветь от этого заболевания уже успели больше, чем 4,2 миллиона человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как распознать первые признаки шизофрении
02 То, что Вы заметите первым, раскроет лучшие качества Вашего характера
03 Продукты, которые повреждают печень
04 Супругу Зеленского госпитализировали с пневмонией
05 Тревожные привычки, за которыми скрываются психические расстройства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Штаб ООС: боевики дважды нарушали &quot;тишину&quot;
Штаб ООС: боевики дважды нарушали "тишину"
УЦОКО: ВНО онлайн провести невозможно
УЦОКО: ВНО онлайн провести невозможно
Ученые выявили мутацию COVID-19, которая повышает его заразность от 2,5 до 8 раз
Ученые выявили мутацию COVID-19, которая повышает его заразность
HTC вернулась на рынок: что представила компания
HTC вернулась на рынок: что представила компания
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь