В Венгрии отменили действие "коронавирусных" полномочий правительства

За отмену соответствующего закона проголосовали все присутствующие на заседании депутаты.
Расширенные полномочия прекратят действовать, когда правительство Венгрии отменит режим чрезвычайного положения, введенный в середине марта. Ранее Орбан заявил, что режим будет снят до 20 июня.
Законопроект о расширенных полномочиях правительства парламент Венгрии одобрил 30 марта. В частности, документ позволяет применять "исключительные меры" в борьбе с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, а также предусматривает ужесточение наказаний за нарушение карантинных мероприятий и распространение ложной информации.
Совет Европы, Европарламент и управление Верховного комиссара ООН по правам человека, а также правозащитники раскритиковали законопроект, а венгерская оппозиция требовала установить предельные сроки действия расширенных полномочий правительства.