В Венгрии отменили действие "коронавирусных" полномочий правительства

Парламент Венгрии во вторник, 16 июня, решил отменить действие расширенных полномочий правительства премьер-министра Виктора Орбана на время действия режима чрезвычайного положения из-за эпидемии COVID-19. Об этом сообщает DW.

За отмену соответствующего закона проголосовали все присутствующие на заседании депутаты.

Расширенные полномочия прекратят действовать, когда правительство Венгрии отменит режим чрезвычайного положения, введенный в середине марта. Ранее Орбан заявил, что режим будет снят до 20 июня.

Законопроект о расширенных полномочиях правительства парламент Венгрии одобрил 30 марта. В частности, документ позволяет применять "исключительные меры" в борьбе с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, а также предусматривает ужесточение наказаний за нарушение карантинных мероприятий и распространение ложной информации.

Совет Европы, Европарламент и управление Верховного комиссара ООН по правам человека, а также правозащитники раскритиковали законопроект, а венгерская оппозиция требовала установить предельные сроки действия расширенных полномочий правительства.