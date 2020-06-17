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Среда, 17.06.2020
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"Сдали тесты и ждем результат": Данилов заявил о коронавирусе в СНБО

"Сдали тесты и ждем результат": Данилов заявил о коронавирусе в СНБО
Обновлено 00:46 Сегодня Телеграф УНН Фото: СНБО
У одного из сотрудников аппарата Совета национальной безопасности и обороны обнаружили коронавирус SARS-CoV-2. В связи с этим ведомство переходит в онлайн-режим работы. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает ZN.UA.

Он уточнил, что речь идет о работнике Ситуационного центра СНБО, который располагается на улице Петра Болобачана, а не в Офисе президента на Банковой.

"Действительно, один из сотрудников Ситуационного центра СНБО получил положительный результат теста. Состояние сотрудника удовлетворительное. Проводится, как положено в таких случаях, эпидемиологическое расследование, устанавливаются контактные лица.

Мы все, кто имел контакт с больным коллегой, сдали тесты и ждем результат. Понятно, что, не дожидаясь его, мы ограничили общение, контакты, перейдя в онлайн-режим", - рассказал Данилов.

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Напомним, в Украине за минувшие сутки новые случаи заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 не выявлены в Николаевской и Херсонской областях. Количество заболевших снизилось в 5 областях Украины, в Полтавской и Херсонской областях не изменилось.

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Все по теме:

СНБО, Коронавирус, Алексей Данилов.

Автор:

Телеграф
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