COVID-19 в Украине заболели уже более 32 тысячи: ситуация по областям

В двух областях Украины за минувшие сутки не зафиксировано новых случаев COVID-19.

В Украине за минувшие сутки новые случаи заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 не выявлены в Николаевской и Херсонской областях. Количество заболевших снизилось в 5 областях Украины, в Полтавской и Херсонской областях не изменилось.

Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник утром, за минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 во Львовской области (139 случаев), Ривненской области (104 случая), Волынской области (61 случай) и Черновицкой области (54 случая).

Всего за прошедшие сутки:

в Винницкой области подтверждены 32 новых случая заболевания Covid-19 и 28 выздоровления за сутки, сейчас в области болеет 542 человека (на 4 больше за сутки);

в Волынской области подтвержден 61 новый случай Covid-19, двое ранее заболевших скончались. За сутки выздоровели 11 человек, сейчас в области болеют 994 человека (на 48 больше за сутки); в Днепропетровской области 6 новых случаев за сутки, 3 выздоровели, болеет 258 человек (на 3 больше за сутки);

в Донецкой области 4 новых случая за сутки, сейчас в области болеет 204 человека (на 4 больше за сутки);

в Житомирской области 14 новых случаев за сутки, один человек скончался. Выздоровели 12 человек, болеет 522 человека (на 1 больше за сутки);

в Закарпатской области 46 новых случаев за сутки, 20 человек выздоровели, болеет 978 человек (на 26 больше за сутки);

в Ивано-Франковской области 43 новых случая за сутки, 7 человек выздоровели, всего в области болеет 681 человек (на 36 больше за сутки);

в Киевской области 25 новых случаев за сутки, 58 человек выздоровели, сейчас в области болеет 1181 человек (на 33 меньше за сутки);

в Кировоградской области 4 новых случаев за сутки, 11 человек выздоровели, сейчас в области болеет 73 человека (на 7 меньше за сутки);

в Луганской области 3 новых случая за сутки, сейчас в области болеет 13 человек (на 3 больше за сутки);

во Львовской области за сутки подтверждены 139 новых случаев Covid-19, 1 ранее заболевший скончался. Выздоровели 7 человек, всего в области болеет 2337 человек (на 131 больше за сутки);

в г. Киев 28 новых случаев за сутки, 2 человека скончались. Всего в области болеет 2729 человек (на 26 больше за сутки);

в Николаевской области новые случаи Covid-19 не обнаружены, выздоровели 4 человека, всего области болеет 98 человек (на 4 меньше за сутки);

в Одесской области 16 новых случаев за сутки, 2 человека выздоровели, всего в области болеет 689 человек (на 14 больше за сутки);

в Полтавской области 1 новый случай за сутки, 1 человек выздоровел. Всего в области болеет 8 человек (количество за сутки не изменилось);

в Ривненской области 104 новых случая за сутки, 1 человек скончался, 63 человека выздоровели, всего в области болеют 1047 человек (на 40 больше за сутки);

в Сумской области 1 новый случай за сутки, 5 человек выздоровели, всего в области болеют 55 человек (на 4 меньше за сутки);

в Тернопольской области 16 новых случаев за сутки, 2 человека выздоровели, всего в области болеют 433 человека (на 14 больше за сутки);

в Харьковской области 53 новых случая за сутки, 3 человека скончались, 11 выздоровели. Всего в области болеет 781 человек (на 39 больше за сутки);

в Херсонской области новых случаев заболевания не обнаружено, выздоровевших нет. Всего в области болеют 6 человек (количество заболевших за сутки не изменилось);

в Хмельницкой области 1 новый случай за сутки, 6 выздоровевших, всего в области болеет 124 человека (на 5 меньше за сутки);

в Черкасской области 10 новых случаев за сутки, 1 человек скончался, 1 выздоровел. Всего в области болеют 185 человек (на 8 больше за сутки);

в Черновицкой области 54 новых случая за сутки, 22 выздоровели, всего в области болеют 2583 человека (на 32 больше за сутки);

в Черниговской области 3 новых случая за сутки, всего в области болеют 336 человек (на 3 больше за сутки).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника выявлено 666 инфицированных коронавирусом за сутки, 11 человек из числа ранее заболевших умерли, 275 выздоровели.

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении недели не связан с увеличением количества ПЦР-тестирований, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.