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В Минздраве объяснили высокую заболеваемость коронавирусом в Украине

В Минздраве объяснили высокую заболеваемость коронавирусом в Украине
Обновлено 09:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук
Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что высокая заболеваемость COVID-19 в Украине не связана с увеличением тестирования.

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении недели не связан с увеличением количества ПЦР-тестирований, отметил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Если мы говорим о количестве тестирований, вы видите, что около 10 тыс. тестирований методом ПЦР мы уже делаем порядка двух недель, а значительный рост новых подтвержденных случаев коронавируса начался на предыдущей неделе, когда мы четко перешли порог и начали ставить антирекорды более 600. Мы связываем это, в том числе, с тем, что все мы перепутали смягчение карантина с полной отменой всех ограничений", - сказал он.

"Во-вторых, мы видим некоторые вспышки в определенных населенных пунктах, связанные с проведением праздников без соблюдения противоэпидемических мер. Мы считаем, что основным критерием для того, чтобы снизить риск инфицирования и, как следствие, снизить количество заболеваний, необходимо придерживаться рекомендаций Минздрава", - добавил министр.

По словам Степанова, в Украине помимо основных показателей заболеваемости растут также показатели количества обращений граждан с симптомами коронавирусной болезни и количества госпитализаций.

Минздрав: Люди перепутали смягчение карантина с его отменой

Министр подчеркнул, что усилить карантинные меры можно в рамках адаптивного карантина на определенной территории. "Что касается усиления карантинных мер, у нас действует адаптивный карантин, который четко предусматривает критерии, по которым может определятся усиление карантина на той или иной территории",- сказал он.

Как сообщалось, в Украине зафиксировано за сутки 666 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

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Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, ПЦР-тесты.

Автор:

Телеграф
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