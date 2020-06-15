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Минздрав: Люди перепутали смягчение карантина с его отменой

Минздрав: Люди перепутали смягчение карантина с его отменой
Обновлено 11:57 Сегодня Телеграф УНИАН
Высокие показатели заболеваемости коронавирусом в последние пять дней – это последствие несоблюдения населением карантинных ограничений.

В Украине увеличивается количество новых случаев COVID-19 из-за того, что люди перепутали смягчение карантина с его отменой. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов сегодня во время онлайн-брифинга.

"В течение 5 дней мы видим, что количество подтвержденных заболеваний на уровне более 650, один день было 753 случая заболевания. Мы ставим рекорды по заболеваемости. Я думаю, что нам просто стоит посмотреть на улицу, на многочисленные видео, которые есть в Интернете, в социальных сетях, что у нас происходит, в том числе, в клубах, в других местах", - отметил он.

По словам Степанова, люди уже почувствовали"полную отмену карантина", а поэтому именно в этом Минздрав видит причину увеличения случаев заболеваемости COVID-19.

"У нас растет количество госпитализированных, количество людей, у которых есть пневмония, - все это прямое следствие того, чтобы люди перепутали смягчение карантина с его отменой. Это все происходит в голове граждан", - сказал он.

В то же время министр призвал украинцев соблюдать рекомендации Минздрава, так как риск инфицирования максимально снижается при соблюдении масочного режима, социальной дистанции и использования антисептиков.

Как сообщалось, в Украине на утро 15 июня зарегистрировано 31 тыс. 810 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 901 летальных, 14 тыс. 253 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 656 новых случаев заболевания.

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Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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