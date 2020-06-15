Скачать
Понедельник, 15.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине растет заболеваемость COVID-19: ситуация по регионам
В Украине растет заболеваемость COVID-19: ситуация по регионам
В Украине открылись аэропорты: как будет проходить самоизоляция и тестирование
В Украине открылись аэропорты: как будет проходить самоизоляция
Определился победитель турнира, который организовал Джокович
Определился победитель турнира, который организовал Джокович
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 июня

В Украине растет заболеваемость COVID-19: ситуация по регионам

В Украине растет заболеваемость COVID-19: ситуация по регионам
Обновлено 10:07 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

Больше всего больных коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки в Украине зафиксировали во Львовской области, городе Киеве и на Закарпатье. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) зарегистрировано во Львовской области - 136, Закарпатской области - 48, а также в городе Киеве - 53", - сказал Максим Степанов.

По данным ЦОЗ, всего в Украине 497 284 образцы исследованы методом ПЦР и 81168 образцов - методом ИФА.

"Всего заболевание подтверждено у 2350 детей и 5537 медиков. В госпитализации нуждались 9043 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 318 пациентов. 22767 больных находились на амбулаторном лечении", - сообщают в ЦОЗ.

В общем случаи подтверждено:

▪️ Винницкая обл. - 1423 (862 выздоровели);

▪️ Волынская обл. - 1438 (449 выздоровели);

▪️ Днепропетровская обл. - 998 (721 выздоровел);

▪️ Донецкая обл. - 334 (128 выздоровели);

▪️ Житомирская обл. - 1087 (547 выздоровели);

▪️ Закарпатская обл. - 1680 (686 выздоровели);

▪️ Запорожская обл. - 529 (335 выздоровели);

▪️ Ивано-Франковская обл. - 1766 (1030 выздоровели);

▪️ г. Киев - 3957 (1164 выздоровели);

▪️ Киевская обл. - 2024 (771 выздоровел);

▪️ Кировоградская обл. - 586 (476 выздоровели);

▪️ Луганская обл. - 57 (47 выздоровели);

▪️ Львовская обл. - 2933 (632 выздоровели);

▪️ Николаевская обл. - 321 (212 выздоровели);

▪️ Одесская обл. - 1117 (424 выздоровели);

▪️ Полтавская обл. - 278 (257 выздоровели);

▪️ Ровенская обл. - 2369 (1316 выздоровели);

▪️ Сумская обл. - 227 (163 выздоровели);

▪️ Тернопольская обл. - 1467 (1022 выздоровели);

▪️ Харьковская обл. - 1542 (741 выздоровели);

▪️ Херсонская обл. - 183 (174 выздоровели);

▪️ Хмельницкая обл. - 559 (416 выздоровели);

▪️ Черкасская обл. - 552 (356 выздоровели);

▪️ Черновицкая обл. - 3959 (1243 выздоровели);

▪️ Черниговская обл. - 424 (81 выздоровел).

Всего в Украине зарегистрировано 31 810 случаев: выздоровели - 14253, умерло - 901, подозрения - 72129.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине COVID-19 заболело 656 человек. Из них 56 детей, а также 43 медработника.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чтобы мозги работали: полезные продукты для улучшения памяти
02 Почему после еды всегда хочется спать и как с этим бороться
03 Над Оттавой столкнулись два самолета: обошлось без жертв
04 Немчинов о создании пяти районов в Сумской области: Проблемы есть у всех
05 Мужчина во время пожара выпрыгнул с окна: в квартире нашли женский труп
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В мире число зараженных коронавирусом приближается к 8 миллионам
В мире число зараженных COVID-19 приближается к 8 млн
Шквальный ветер, грозы и град: в Украину после жары придут похолодание и дожди
В Украину после жары придут похолодание и грозы
Страны ЕС открывают границы для внутренних путешественников
Ряд стран ЕС открывают границы для внутренних туристов
Петров пост: чего категорически нельзя делать
Петров пост: чего категорически нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь