В Украине растет заболеваемость COVID-19: ситуация по регионам

В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

Больше всего больных коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки в Украине зафиксировали во Львовской области, городе Киеве и на Закарпатье. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) зарегистрировано во Львовской области - 136, Закарпатской области - 48, а также в городе Киеве - 53", - сказал Максим Степанов.

По данным ЦОЗ, всего в Украине 497 284 образцы исследованы методом ПЦР и 81168 образцов - методом ИФА.

"Всего заболевание подтверждено у 2350 детей и 5537 медиков. В госпитализации нуждались 9043 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 318 пациентов. 22767 больных находились на амбулаторном лечении", - сообщают в ЦОЗ.

В общем случаи подтверждено:

▪️ Винницкая обл. - 1423 (862 выздоровели);

▪️ Волынская обл. - 1438 (449 выздоровели);

▪️ Днепропетровская обл. - 998 (721 выздоровел);

▪️ Донецкая обл. - 334 (128 выздоровели);

▪️ Житомирская обл. - 1087 (547 выздоровели);

▪️ Закарпатская обл. - 1680 (686 выздоровели);

▪️ Запорожская обл. - 529 (335 выздоровели);

▪️ Ивано-Франковская обл. - 1766 (1030 выздоровели);

▪️ г. Киев - 3957 (1164 выздоровели);

▪️ Киевская обл. - 2024 (771 выздоровел);

▪️ Кировоградская обл. - 586 (476 выздоровели);

▪️ Луганская обл. - 57 (47 выздоровели);

▪️ Львовская обл. - 2933 (632 выздоровели);

▪️ Николаевская обл. - 321 (212 выздоровели);

▪️ Одесская обл. - 1117 (424 выздоровели);

▪️ Полтавская обл. - 278 (257 выздоровели);

▪️ Ровенская обл. - 2369 (1316 выздоровели);

▪️ Сумская обл. - 227 (163 выздоровели);

▪️ Тернопольская обл. - 1467 (1022 выздоровели);

▪️ Харьковская обл. - 1542 (741 выздоровели);

▪️ Херсонская обл. - 183 (174 выздоровели);

▪️ Хмельницкая обл. - 559 (416 выздоровели);

▪️ Черкасская обл. - 552 (356 выздоровели);

▪️ Черновицкая обл. - 3959 (1243 выздоровели);

▪️ Черниговская обл. - 424 (81 выздоровел).

Всего в Украине зарегистрировано 31 810 случаев: выздоровели - 14253, умерло - 901, подозрения - 72129.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине COVID-19 заболело 656 человек. Из них 56 детей, а также 43 медработника.