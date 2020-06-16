Вспышка коронавируса на рынке в Пекине: мутировавший вирус может быть более опасным, чем "уханьская версия"

Коронавирус, выявленный на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина Синьфади, может оказаться более заразным, чем обнаруженный ранее на рынке морепродуктов в Ухане. Об этом заявил профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю, сообщает Globaltimes.

"В процессе эволюции инфективность вируса может усиливаться, а может ослабевать. Но я считаю, что обнаруженный на рынке "Синьфади" коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке "Хуанань" в Ухане", - заявил ученый.

Ранее в Пекине выявили локальный случай заражения коронавирусом. В ходе проверки источник коронавирусной инфекции был найден на доске, используемой для разделки импортированного лосося на рынке Синьфади.

На следующий день COVID-19 был обнаружен у двух работников в Китайском центре исследования мясной продукции.

Сообщается, что в районе Фэнтай, где расположен рынок, ввели режим военного времени, чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля.

Как сообщалось ранее, вспышка коронавируса была зафиксирована на рынке 13 июня. Оптовый рынок "Синьфади" является крупнейшим в столице. После обнаружения вируса приостановили работу других оптовых рынков Пекина, отменили занятия в школах и спортивные соревнования. Заражение на рынке стало первыми для столицы после двухмесячного перерыва.