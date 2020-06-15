В Пекине опасаются дальнейшего распространения COVID-19 из-за вспышки на рынке

Из-за вспышки Covid-19 на пекинском рынке за последние сутки в городе на коронавирус были протестированы более 76 тыс. человек.

Из-за вспышки коронавируса, зафиксированной несколько дней назад на оптовом рынке в Пекине, риск дальнейшего распространения коронавируса в столице очень высок.

Об этом заявил представитель городского комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Гао Сяоцзюнь, передает kommersant.

"В связи с кластерной вспышкой на рынке "Синьфади" в Пекине очень высокий риск распространения эпидемии", - сказал журналистам Гао Сяоцзюнь.

В правительстве уточнили, что за последние сутки в городе на коронавирус были протестированы более 76 тыс. человек. Положительным тест оказался у 56 человек. Вспышка коронавируса была зафиксирована на рынке 13 июня.

Оптовый рынок "Синьфади" является крупнейшим в столице. После выявления вируса в районе рынка был введен режим ЧП, а также приостановлена работа других оптовых рынков Пекина, отменены занятия в школах и спортивные соревнования. Заражения на рынке стали первыми для столицы после двухмесячного перерыва.