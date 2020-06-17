Наращивание ракетного арсенала Россией: НАТО готовит ответ

Министры обороны стран Североатлантического альянса утвердят пакет мер на наращивание Россией своего ракетного арсенала. Это решение они примут на заседании 17-18 июня, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает DW.

"Мы обсудим вопросы безопасности последствия роста российского арсенала ракет, способных нести ядерные боеголовки", - заявил генсек, отметив, что развертывание Москвой ракет 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО) привело прошлого года до расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД ).

"С тех пор, как Россия продолжила модернизацию своего ракетного арсенала, включая гиперзвуковые вооружения, я ожидаю, что в ответ на это министр обороны согласуют конкретный и сбалансированный пакет политических и военных мер", - сообщил Столтенберг.

По его словам, среди мер будет усиление противоракетной и противовоздушной обороны, например развертывание дополнительных американских систем Patriot, а также закупки истребителей пятого поколения.

"Мы также адаптируем к новым вызовам наше обучение и разведку", - добавил генсек.

Министры обороны стран Альянса обсудят и ядерное сдерживание.

"Мы продолжим заботиться о том, чтобы средства ядерного сдерживания НАТО оставались безопасными, надежными и эффективными", - отметил Столтенберг.

Он повторил обещание, что НАТО не повторять "дестабилизационное поведение России" и не будет размещать в Европе новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками.