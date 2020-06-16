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Столтенберг: Венгрия не разблокировала диалог "Украина-НАТО"

Столтенберг: Венгрия не разблокировала диалог "Украина-НАТО"
Обновлено 14:49 Сегодня Телеграф УНН
Венгрия так и не сняла свое вето на встречи комиссии "Украина-НАТО" на уровне министров и выше, несмотря на предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей.

Венгрия продолжает препятствовать сближению Украины с альянсом, несмотря на новый статус. Об этом на брифинге во вторник заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Что касается вопроса встреч на уровне министров в комиссии "НАТО-Украина", то этот вопрос еще не решен, поэтому мы все еще занимаемся этим вопросом, и я надеюсь найти способ его решить", - сказал генсек, отвечая на вопрос журналиста о том, означает ли предоставление статуса Украине автоматическое снятие Венгрией вето на проведение таких встреч.

Стоит отметить, что решение о присоединении Украины к программе расширенных возможностей в НАТО принималось консенсусом, а значит, Венгрия также согласилась на такой шаг.

"Союзники по НАТО решили предоставить Украине статус партнера с расширенными возможностями, потому что Украина оказалась очень ценным партнером для НАТО, мы работаем с ними по-разному, и это путь к углублению нашего партнерства с Украиной", - отметил Столтенберг на брифинге.

Правительство одобрило годовую национальную программу Украина-НАТО

Как сообщалось, Украина стала участницей партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО.

В МИДе отметили, что решение Альянса является признанием значительного вклада Украины в международную безопасность, в том числе путем участия в миссиях под руководством НАТО, Силах реагирования НАТО и соответствующих учениях и тренировках. Украина рассматривает программу как дополнительный инструмент для углубления военного практического взаимодействия с Альянсом. Статуc партнерства в EOP дает старт процессу, который сделает сотрудничество Украины с НАТО еще более эффективным.

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Украина-НАТО, НАТО, Венгрия, Йенс Столтенберг.

Автор:

Телеграф
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