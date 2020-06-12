Зеленский благодарен НАТО за партнерство с расширенными возможностями

Глава украинского государства поблагодарил членов НАТО за предоставление Украине статуса партнера с расширенными возможностями.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил страны-члены НАТО за решение предоставить статус Украине партнера расширенных возможностей Альянса.

Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

"Благодарен членам за признание весомого вклада Украины в совместные операции по поддержанию мира в мире. Статус партнера расширенных возможностей НАТО - практическое решение, которое позволит Украине и Альянсу еще лучше взаимодействовать ради общей безопасности", - написал президент.

Вдячний членам Альянсу за визнання вагомого внеску України в спільні операції з підтримання миру у світі. Статус Партнера розширених можливостей НАТО – практичне рішення, яке дозволить Україні та Альянсу ще краще взаємодіяти заради спільної безпеки. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 12, 2020

Как известно, Украина стала участницей партнерства расширенных возможностей НАТО.

В начале июня нардепы поддержали законопроект об изменении воинских званий по стандартам НАТО.

В начале мая вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции заявил, что Украина готова присоединиться к партнерству расширенных возможностей НАТО.

Также сообщалось, что Словакия будет способствовать получению Украиной желаемого статуса в НАТО.