"Разборки" во французском Дижоне: правительство стягивает в город силовиков

Правительство Франции направил новые силы правоохранителей в город Дижон на востоке страны после того, как там четыре ночи подряд продолжались беспорядки, связанные с выяснением отношений с участием чеченской иммигрантской общины во Франции. Об этом сообщает Радио Свобода.

В город прибыл заместитель министра внутренних дел Лоран Нюньез, который пообещал "очень решительный ответ" на возможные новые беспорядки. С ним в город прибыли еще 150 сотрудников полиции и жандармерии (военизированной полиции).

В результате беспорядков пострадали не менее 10 человек.

По сообщениям, они вспыхнули на прошлой неделе, когда на подростка-чеченца напали в бедном районе Дижона Грезили, где значительную часть населения составляют выходцы из стран Северной Африки. Это нападение вызвало месть чеченцев, которые съехались в Дижона не только со всей Франции, но и из соседних Бельгии и Германии.

Вечером 15 июня в Грезили собрались мужчины с натянутыми на головы капюшонами, с огнестрельным оружием и дубинками, которые стреляли в воздух, уничтожали камеры видеонаблюдения и поджигали мусорки и машины. Но на этот раз, заявила полиция, участниками беспорядков были жители Дижона.

Из-за войны в Чечне прошлых лет и действия нынешней власти этого северокавказского региона в составе России в другие страны, в частности в Европу, бежали, по оценкам, десятки тысяч чеченцев. Но точных данных об этом нет - в статистике иммигрантов их как граждан России причисляет вместе с другими россиянами.