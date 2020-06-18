Президент Чехии отказался приезжать на военный парад в России

Президент Чехии Милош Земан не поедет на перенесенный парад Победы в Москве 24 июня. Об этом заявил спикер Земана Иржи Овчачек, сообщает издание Lidovky.

"Господин президент сожалеет, что не может присутствовать на праздновании Победы во Второй мировой войне из-за мероприятий, связанных с пандемией коронавируса",- сказал Овчачек.

Личным представителем Земана на параде в Москве будет посол Чехии в РФ.

Президент Чехии еще в прошлом году говорил о намерении принять участие в торжествах в Москве к 75-летию победы над нацизмом в Европе. В 2015 году он был единственным лидером ЕС, присутствовавшим на параде в Москве.

В России военный парад в честь 75-летия победы во Второй мировой войне должен был состояться 9 мая, но его перенесли из-за эпидемии коронавируса.

По данным российских СМИ, свое присутствие на московском параде подтвердили президенты Казахстана, Кыргызстана, а также лидеры непризнанных Южной Осетии и Абхазии.

Президент Молдовы Игорь Додон также заявил о намерении принять участие в параде.