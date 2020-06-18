Коронавирус: в Дании убьют 11 тысяч норок

Около 11 тысяч животных лишат жизни. Их заражение было подтверждено после того, как коронавирусная инфекция была диагностирована у человека, связанного с фермой.
Это первый подобный случай на датских норковых фермах, которые являются крупнейшим производителем меха этих животных в мире.
Ранее коронавирусную инфекцию подтвердили на фермах по разведению норок в Нидерландах.
По мнению исследователей, некоторые животные могут заразиться коронавирусом SARS-CoV-2 при контакте с инфицированными людьми. Во всем мире было зарегистрировано несколько таких случаев у некоторых видов животных, а также в зоопарках.
Как сообщалось ранее, впервые о заражениях коронавирусом от животного к человеку стало известно в конце апреля в Нидерландах. Тогда инфекцию подтвердили на минимум 13 фермах по разводу норок, примерно 570 тысяч животных забили. У животных есть проблемы с пищеварением и дыханием.