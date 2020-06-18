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Коронавирус: в Дании убьют 11 тысяч норок

Коронавирус: в Дании убьют 11 тысяч норок
01:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Из открытых источников
У норок, выращенных на одной из датских ферм, обнаружили коронавирусную инфекцию. Власти решили, что из соображений безопасности все норки на ферме, где обнаружили вспышку, будут убиты, чтобы минимизировать риск распространения болезни, сообщает Reuters.

Около 11 тысяч животных лишат жизни. Их заражение было подтверждено после того, как коронавирусная инфекция была диагностирована у человека, связанного с фермой.

Это первый подобный случай на датских норковых фермах, которые являются крупнейшим производителем меха этих животных в мире.

Ранее коронавирусную инфекцию подтвердили на фермах по разведению норок в Нидерландах.

По мнению исследователей, некоторые животные могут заразиться коронавирусом SARS-CoV-2 при контакте с инфицированными людьми. Во всем мире было зарегистрировано несколько таких случаев у некоторых видов животных, а также в зоопарках.

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Как сообщалось ранее, впервые о заражениях коронавирусом от животного к человеку стало известно в конце апреля в Нидерландах. Тогда инфекцию подтвердили на минимум 13 фермах по разводу норок, примерно 570 тысяч животных забили. У животных есть проблемы с пищеварением и дыханием. 

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Дания, Норка, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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