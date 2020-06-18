Коронавирус: традиционные ноябрьские карнавалы в Германии под угрозой срыва

Проведение традиционных карнавалов в Германии в ноябре под вопросом из-за COVID-19. Об этом заявил на брифинге по итогам встречи с коллегами из 15 федеральных земель Германии и канцлером Ангелой Меркель премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

"Мы очень чувствительны в этом вопросе, так в ходе фашинг-карнавала (традиционная карнавальная неделя в Германии перед Великим постом - ред.) в Баварии через Австрию из ЕС происходило значительное развитие инфекции. После каникул будет вновь обсуждаться вопрос, что делать дальше. Но, к примеру, большинство убеждены, что карнавальные мероприятия в ноябре скорее под вопросом", - сказал Зедер.

Он напомнил, что в Германии уже отменили все массовые мероприятия до октября. В то же время, он уточнил, что вопрос по карнавалу, который традиционно проходит в Германии в ноябре - будет решаться позже.

Как сообщалось ранее, в ОАЭ отменили массовые мероприятия из-за коронавируса.

В частности, были отменены фестиваль электронной музыки Ultra 5-6 марта в Абу-Даби на арене Du вместимостью 25 тысяч зрителей и концерт 21 марта K-pop Music Bank в Дубае на Coca Cola Arena вместимостью 17 тысяч зрителей были отменены. Также были отменены женский форум и фестиваль йоги в Абу-Даби и карнавал в Дубае для фестиваля индуистского холи, а концерт американского репера Расса был перенесен с 27 марта на ноябрь.