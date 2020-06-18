В Чехии популярный мобильный оператор запускает сеть 5G

Мобильный оператор О2 развернет в некоторых регионах Чехии первую в стране сеть 5G. Изначально только 15% жителей Праги будут покрыты новой сетью. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает Xinhua.

“Новое поколение мобильной сети предоставит до десяти раз быстрее соединения по сравнению с 4G, что широко используется сейчас. Впрочем 5G - это не только быстрее загрузка. В реальной жизни мы хотим проверить, как сеть работает во время нагрузки и привлечения элементов “смарт-сити”, а также в других стратегических сферах экономики”, - сказал по этому поводу генеральный директор О2 Индрих Фремут.

Отмечается, что на первом этапе только около 15% жителей Праги будут покрыты сетью 5G преимущественно в центральном историческом районе города.

О2 - первый чешский мобильный оператор, который коммерчески предлагает пользователям связь пятого поколения. Впрочем конкуренты с Vodafone и T-Mobile уже начали испытания сетей 5G в различных регионах страны.