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Безопасный туризм: отели Турции ужесточили требования к гигиене

Безопасный туризм: отели Турции ужесточили требования к гигиене
20:50 Сегодня Телеграф
Большинство турецких отелей приняли участие в "Сертификате безопасного туризма", а те кто отказался от этой программы все равно руководствуются гигиеническими нормами.

Турецкие отели, независимо от того, принимают ли они участие в программе "Сертификат безопасного туризма", повысили гигиенические требования к приему туристов.

Об сообщил президент Ассоциации туристических агентств Турции Фируз Багликая.

"Все туристические объекты Турции руководствуются гигиеническими нормами при любых обстоятельствах и условиях. Так было всегда - и до COVID-19, и дальше так будет. Из-за коронавируса, кроме правил гигиены и социального дистанцирования в местах общего пользования, Министерство здравоохранения и Министерство культуры и туризма определили необходимые меры, которые следует соблюдать при размещении гостей, в момент регистрации, во время уборки комнат, приема пищи и напитков, использования пляжей и бассейнов. Среди них - постоянное обследование состояния здоровья персонала. Эти правила обязательны", - отметил Багликая.

В Европе опасаются новой волны COVID-19

По его словам, программа "Сертификат безопасного туризма", которая была введена, не является обязательной.

"Эта система сертификации гостиницы используют по желанию. Уже и так в полном объеме приняты все профилактические меры. Гости, посещающие нашу страну, могут здесь спокойно провести отпуск", - сообщил президент Ассоциации туристических агентств Турции.

Багликая подчеркнул, что по состоянию на 15 июня 117 отелей прошли сертификацию, 405 - еще в процессе аудита. Если эти отели соответствуют всем требованиям, то также пройдут сертификацию. Ожидается, что в будущем количество отелей, которые будут подавать заявку на сертифицированию, значительно возрастет.

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Все по теме:

Турция, Отель, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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