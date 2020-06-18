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В аэропортах Турции будут проводить контроль температуры тела туристов

В аэропортах Турции будут проводить контроль температуры тела туристов
23:53 Чт, 18 Июнь 2020 Телеграф Укринформ
В турецких аэропортах туристов будут проверять на симптомы коронавирусной инфекции.

Иностранные туристы по прибытию в Турцию будут проходить контроль состояния здоровья и тестирование на СOVID-19 в случае температуры тела выше 37,8° и хотя бы одного из симптомов инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщил президент Ассоциации туристических агентств Турции Фируз Баглыкая.

«После въезда в страну будет осуществляться контроль температуры тела туристов. Те, у кого температура превысит 37,8° и есть хотя бы один из симптомов инфицирования коронавирусом, будут проходить тестирование. Если результат теста окажется положительным, те, кто захочет вернуться в свою страну, будут отправлены обратно, а кто пожелает остаться, смогут пройти лечение в Турции», – отметил Баглыкая.

По его словам, в случае инфицирования СOVID-19 в Турции иностранных гостей будут лечить бесплатно.

«Приезжающие туристы уже застрахованы в своих странах турфирмами или туроператорами в рамках пакетных туров. Несмотря на это, иностранные посетители, заболевшие в Турции, будут получать лечение бесплатно», – сказал Баглыкая.

Как сообщалось, 19-20 июня в Анталии состоится презентация Программы сертификации безопасного туризма на примере нескольких отелей, где обеспечены новые требования по отдыху в период пандемии COVID-19.

Ожидается, что Турция с 1 июля возобновит регулярные пассажирские перевозки с Украиной.

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Все по теме:

Турция, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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