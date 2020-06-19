Второй раз за неделю самолеты США перехватили российские бомбардировщики возле Аляски

Американские истребители F-22 Raptor снова поднялись на перехват российских бомбардировщиков Ту-95 возле Аляски. Российские самолеты подошли к берегам Аляски на расстоянии 60 километров. Об этом сообщает CNN.

"Американские военные самолеты перехватили две группы российских бомбардировщиков, которые вошли в отличительную зону противовоздушной обороны у побережья Аляски во вторник вечером, это второй инцидент за последнюю неделю", - говорится в сообщении.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки отметило в среду, что первая группа состояла из двух бомбардировщиков, которых сопровождали два истребителя и самолет, оснащенный системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Вторая группа состояла из двух российских бомбардировщиков, которые сопровождал другой самолет с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Российские самолеты подошли к берегам Аляски на расстояние 60 километров, но оставались в международном воздушном пространстве, не нарушая суверенное воздушное пространство США.

"Речь идет о значительных российских формированиях во многих местах", - заявил представитель военного ведомства США, комментируя перехват.

По оценкам США, некоторые полеты военных самолетов РФ являются обычными учебными миссиями. Но интенсивность такой активности, возможно, говорит о том, что Москва хочет дать понять, что она намерена не отставать от американских полетов в российских прибрежных регионах, сказал чиновник Пентагона.

Министерство обороны России сообщило в Twitter, что бомбардировщики "выполнили плановый 11-часовой полет над нейтральными водами Чукотского, Берингова, Охотского морей и северной части Тихого океана".

Как сообщалось, 10 апреля североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD) осуществило боевой перехват двух российских самолетов Ил-38 морской разведки вблизи границы США в районе Аляски.